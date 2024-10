A- A+

Encontro Cores Femininas 10º Encontro Cores Femininas começa no dia 31 de outubro, com cerimônia na Alepe Com programação gratuita até 3 de novembro, a edição homenageia a presença das mulheres no hip hop

Nesta quinta (31), a Assembleia Legislativa de Pernambuco promove o evento de abertura do 10º Encontro Cores Femininas - Edição de Homenagem às Mulheres do Hip Hop. Durante a cerimônia de premiação, artistas relevantes e que deixaram um legado dentro do hip hop serão reverenciadas.

O Encontro é realizado pelo Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã, que atua desde 2009 com iniciativas voltadas para a cultura, cidadania, formação e assistência a crianças, adolescentes, mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendendo mais de 750 famílias.

O evento vai até domingo (3).

Programação

O 10º Encontro Cores Femininas tem suas atividades voltadas para o feminino e ações para a comunidade. Por meio de rodas de diálogo, shows, oficinas e palestras, o encontro promove diversos tipos de manifestações culturais.

Dentro das atividades, destacam-se diversas convidadas, como a presidente da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, MC Negractha, de Sergipe (SE), a rapper amapaense MC Deeh e a dupla de muralistas 6B GRAFFITTO, da Colômbia.

Além disso, ações como uma visita ao Kardume, espaço cultural situado na Colônia de Pescadores da Praia de Nossa Senhora do Ó, em Paulista, preenchem a programação.

À noite, acontecem shows com atrações femininas do Hip Hop, feira de artesanato e um desfile de moda que movimentam o bairro do Sancho, Zona Oeste do Recife, onde fica a sede da organização.

Cores do Amanhã

Celebrando seus 15 anos de atuação no próximo sábado (2), o Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã se mobiliza para a realização do Encontro Cores Femininas. Jouse Barata, diretora e fundadora da ONG, destaca o impacto da articulação entre mulheres inscritas.

São mais de 300 mulheres, de toda a América do Sul, de acordo com Jouse. "A nossa expectativa é que mais de mil mulheres sejam atendidas e impactadas por nossas atividades culturais e sociais durante o Encontro. São trocas que levam para todas, inclusive para as mulheres encarceradas, ações de música, dança e também de embelezamento, poesia, rima e outras vivências ligadas à cultura Hip Hop."

Pintura em muros: uma das atividades do Encontro Cores Femininas.

Serviço

10º Encontro Cores Femininas - Edição de Homenagem às Mulheres do Hip Hop

Abertura - 31/10, a partir das 18h

Onde: Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE)



Sexta-feira - 01/11

Vivência na Colônia Prisional Feminina de Abreu e Lima (CPFAL)

Oficinas de pintura em tela de papelão, dança, poesia/rima, relaxamento e turbantes, entre outras

*As telas ficarão expostas na Unidade Prisional ou na ONG Cores do Amanhã



Sábado - 02/11

A partir das 9h - Mutirão de pintura feminino do Cemitério Parque das Flores.

Das 17h às 22h/Noite - Palco com shows de atrações femininas de grupos culturais e hip hop, em comemoração ao Aniversário de 15 anos do Cores do Amanhã/Cores Femininas. O evento acontece na sede da ONG, que fica na Rua Garota de Ipanema, 02, no bairro do Totó - Recife/PE



Domingo - 03/11

Vivência no Espaço Kardume - colônia Z2 pesqueira e marisqueira, Paulista/PE

10h - Roda de diálogo de apresentação do território e das lideranças femininas

Início das pinturas de grafite pelas artistas femininas em mural coletivo do Espaço Kardume, casas, barcos dos pescadores e marisqueiras moradores

13h - Almoço coletivo - Delícias da Comunidade Tradicional Pesqueira

15h às 16h - Pockets shows de artistas femininas locais do hip hop e do Coco de Praia e Batalha de Tag "Encontro Feminino 081"



Mais informações: @grupocoresfemininas

