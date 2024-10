A- A+

OFICINA Vitória do Pife oferece oficina gratuita de construção de pífanos no Musicou Recife As aulas da artista serão durante os dias 21, 22 e 23 de outubro

A artista Vitória do Pife vai oferecer uma oficina gratuita para estudantes do projeto Musicou, durante os dias 21, 22 e 23 de outubro, no núcleo Musicou Recife - Eduardo Campos.Vitória é luthier de pífanos, professora, musicista e compositora que segue a tradição do pífano, parte do patrimônio musical da sua cidade, Caruaru.

O Musicou Convida deste ano continua com a realização gratuita de aulas de música para as pessoas, estimulando a troca de experiências e conhecimentos. Vitória do Pife, que é referência no instrumento símbolo da região do Agreste e parte integrante da identidade cultural caruaruense do Pife, vai ser oficineira do evento, além de se apresentar no dia 23 de outubro, às 16h.

Criado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, o Musicou é um programa de educação musical que oferece aulas gratuitas para pessoas de todas as idades, em diversas cidades do Brasil. Parte da nova geração de pifeiros de Caruaru, Vitória aprendeu a fabricar o instrumento com o mestre João do Pife.

O encontro com seu mentor João do Pife despertou não só o interesse pela musicalidade do instrumento, como também na produção de pífanos com materiais que ela tinha em casa. Desde então, Vitória vem aprimorando suas produções e se apresentando em festivais em Pernambuco, como o Rec-Beat, festival de música alternativa do Carnaval de Recife.

Sobre o Musicou

O Musicou é um programa de educação musical que oferece aulas gratuitas para pessoas de todas as idades, em diversas cidades do Brasil. Os núcleos oferecem aulas de iniciação musical, canto coletivo, percussão, violão, viola caipira e sanfona (é preciso consultar os cursos disponíveis em cada região). Apesar de novo, o Musicou já nasce com sólida experiência em música, educação e desenvolvimento social, pois trata-se de um programa criado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, instituição sem fins lucrativos, especialista na implantação e gestão de políticas públicas de cultura.

Sobre a Sustenidos

A Sustenidos é uma organização referência na concepção, implantação e gestão de políticas públicas na área de educação musical. Atualmente, é gestora do Complexo Theatro Municipal e do Conservatório de Tatuí, além dos projetos especiais: Musicou, MOVE, Ethno Brazil e Imagine Brazil. De 2004 a 2021, também foi gestora do Projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro. Eleita pelo prêmio Melhores ONGs a Melhor ONG de Cultura em 2018 e uma das 100 Melhores ONGs do Brasil em 2022, a Sustenidos conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, de prefeituras, empresas e pessoas físicas.

SERVIÇO

Oficina de construção de pífanos com Vitória do Pife

Quando: 21, 22 e 23 de outubro (das 14h às 17h, exceto dia 23, que acontece das 14h

às 16h, por conta da apresentação da artista às 16h)

Onde: Musicou Recife – Eduardo Campos - Av. Aníbal Benévolo, S/N, Linha do Tiro

Acesso gratuito

Informações: @mu.sicou

