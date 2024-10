A- A+

HQs Troféu HQMIX homenageia Muriel, criação da cartunista Laerte 36ª edição do prêmio destaca personagem que representa a transição de gênero de ambas as mulheres: a criadora e a criatura

Todos os anos, o Troféu HQMIX presta homenegam a um personagem brasileiro - tributo que não é comum em premiações de quadrinhos pelo mundo. Em sua 36ª edição, a homenageada será Muriel, criação de Laerte.



A cartunista foi convidada a produzir a arte do troféu com sua personagem Muriel, representando a transição de gênero de ambas as mulheres: da criadora e de sua criatura.



Além da homenagem à Muriel, a premiação divulgou a categoria Grande Mestre, com dois nomes da produção LGBTQIAPN+, Henrique Magalhães e Anita Costa Prado.



Sobre a personagem

Publicada na Folha de São Paulo a partir de 2004, a tira de Muriel, pé considerada pela autora como uma espécie de “batedora que foi na frente de sua mudança visual, meio que sozinha”, segundo revelou ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em 2023.

"A tira da Muriel foi muito reveladora, para mim e para as pessoas que me conheciam. Foi quando entendi que tinha esse modo de me expressar e de como reflito sobre minhas coisas através de minha arte", comentou.

A confecção do troféu, a partir do desenho da Laerte, foi desenvolvida em 3D pelo artista Bruno Neves Braga, sócio-fundador do Instituto Impressão 3D de Pernambuco.



Personagens LGBTQIAPN+

Neste ano foram escolhidas duas pessoas importantes e pioneiras na produção de quadrinhos com personagens LGBTQIAPN+ no país.



Henrique Magalhães e sua personagem Maria, eleita patrimônio cultural imaterial da Paraíba: Maria Espirituosa – ou simplesmente Maria, lançada há quase 50 anos, que foi uma das personagens precursoras em abordar as causas libertárias e de minorias, discutindo as questões de gênero na época em que era quase impossível desenvolver estes temas.

A outra homenageada é Anita Costa Prado, roteirista de quadrinhos que participou de diversas produções na área e criou a personagem Katita em 1995, que sempre lutou por direitos e igualdade de gêneros, tendo sido também desenhada por vários artistas.

Sobre Laerte Coutinho

Nascida em São Paulo, em 10 de junho de 1951, Laerte Coutinho é reconhecida como uma das maiores cartunistas do Brasil. Sua carreira se iniciou nos anos 70, quando fazia ilustrações de um personagem chamado Leão para a revista Sibila.



Depois participou de vários veículos de mídia como Folha de São Paulo, Veja, O Pasquim, Isto É, além de ter criado os Piratas do Tietê pela editora Circo nos anos 80. Também trabalhou na redação de programas da TV Globo como Sai de Baixo, TV Pirata e TV Colosso.



Entre os personagens e histórias mais famosas destacam-se Overman, Muriel e Hugo, os Piratas do Tietê, o Condomínio, o Homem-Catraca e Los Três Amigos (esta, em colaboração com Angeli e Glauco).

|Sobre oEvento

A 36ª edição do Troféu HQMIX tem o apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo.



O evento conta ainda com o apoio e parceria do apresentador Serginho Groisman, e do Sesc São Paulo. A cerimônia de entrega dos troféus, será realizada no Teatro Raul Cortez, do Sesc 14 Bis, no dia 11 de dezembro, às 19h, em São Paulo.

Criado em 1988 pelos cartunistas Jal e Gual, com a finalidade de premiar e divulgar a produção de histórias em quadrinhos, cartuns, charges e as artes gráficas como um todo no Brasil.

A cada ano são escolhidos, por meio de votação, os que mais se destacaram entre as várias categorias que compõem a premiação.

Desde o início, o apresentador Serginho Groisman tem sido parceiro e padrinho nesta jornada, assim como o apoio do SESC São Paulo. A Associação dos Cartunistas do Brasil e o Instituto do Memorial de Artes Gráficas do Brasil são as duas entidades que organizam o Troféu HQMIX.

Veja também

FUNERAL Velório de Liam Payne tem data marcada em Londres e será restrito a amigos e familiares