Museu do Estado de Pernambuco recebe "Uma noite de Arte"

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira. - IMIP, em parceria com a Iquine e a Agência Inspiração, promove o evento “Uma noite de Arte”, no Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), nesta terça-feira (29), às 19h. A programação une arte e solidariedade e acontece dentro da XXIII Exposição de Artes. A noite de abertura terá a participação da Orquestra Bravo com Letícia Lemos e DJ Magal e apresentará aos convidados 116 obras de artes que estão à venda em prol do Setor de Oncologia do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira.

O diretor do MEPE e artista plástico Rinaldo Carvalho, curador da exposição de arte, selecionou quadros para a mostra que se consolidou como um evento essencial no cenário das artes plásticas de Pernambuco,Ele participou conversou com a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Patrícia Breda, nesta segunda (28) e detalhou o evento que este ano homenageia o artista José Cláudio.

Falecido neste ano, José Cláudio teve a trajetória marcada por um legado incomparável e deixou uma contribuição inestimável à cultura brasileira. Nascido em Ipojuca, zona da mata sul de Pernambuco, o artista atravessou fronteiras com sua produção criativa, transitando com maestria entre a pintura, escultura, desenho e literatura.

Nesta edição, o público será transportado ao universo de José Cláudio por meio de uma experiência imersiva que reunirá suas obras icônicas, complementadas por projeções em vídeo mapping. Essa homenagem busca não apenas celebrar sua grandiosa obra, mas também convidar os visitantes a se conectarem com a profundidade de sua arte, que continua a inspirar e emocionar.

A programação deste ano também contará com rodas de conversa, que serão mediadas por Cristina Andrade Lima, oficinas para o público infantil e visitas guiadas. A exposição está aberta ao público até 10 de novembro.

A presidente da Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP, Elizabeth Veiga, ressalta a importância desta mostra beneficente, que, além de promover a arte pernambucana, mobiliza a sociedade em prol do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP.

Parte da renda das vendas das obras de cada artista exposto será revertida para o Setor de Oncologia do hospital, que atende exclusivamente pelo SUS.

Serviço:

Evento: XXIII Exposição de Artes do IMIP

Local: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) – Av. Rui Barbosa, 960, Graças – Recife/PE

Visitação: Terça a sexta-feira, das 11h às 17h | Sábados e domingos, das 14h às 17h

Entrada: gratuita.

