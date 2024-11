A- A+

OPORTUNIDADE Encontro no Recife debate "Nordeste e suas emergências" Evento conta com a participação de professores, pesquisadores e alunos da UFPE

Clima, biodiversidade e identidades, trazendo o enfoque para o Nordeste do Brasil, serão temas do debate “Nordeste e as suas emergências”, promovido pelo Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA), na próxima quarta-feira (13), no próprio órgão, localizado no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife.

Aberto ao público, o evento contará com a participação especial de integrantes do Observatório da Vida Agreste (OVA), do professor Emmanuel Dutra (UFPE) e da jornalista e professora Fabiana Moraes (UFPE).

Programação

A programação inicia com a palestra do professor Emmanuel Dutra, que irá discorrer sobre “Desafios e oportunidades para a transição energética como estratégia de enfrentamento das mudanças climáticas no Nordeste do Brasil”.

Logo em seguida, às 19h30, os integrantes do Observatório da Vida Agreste (OVA) irão apresentar ao público um projeto de pesquisa e duas reportagens que receberam apoio do CCBA.

O evento finaliza às 21h30, após um debate geral, com a participação do público presente e com a mediação da jornalista e professora Fabiana Moraes.

Horários

18h30: Início do evento com uma breve apresentação dos participantes

19h - 19h30: Palestra sobre “Desafios e oportunidades para a transição energética como estratégia de enfrentamento das mudanças climáticas no Nordeste do Brasil.”

(Prof. Emmanuel Dutra - UFPE)

19h30 - 20h30: Apresentação das pesquisas do Observatório da Vida Agreste (OVA)

20h30 – 21h30: Debate Geral (mediação: Fabiana Moraes - UFPE)

O Observatório da Vida Agreste (OVA) é um laboratório da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que busca promover a integração de atividades acadêmicas, científicas e sociais na região Agreste de Pernambuco.

Localizado no município de Caruaru, o OVA visa a realizar pesquisas interdisciplinares sobre questões relacionadas à saúde, educação, cultura, meio ambiente e desenvolvimento regional, buscando soluções a desafios enfrentados pela população local.

Hoje o OVA é parceiro da Énois Conteúdo, laboratório que atua na formação de jornalistas de áreas periféricas de todo o Brasil; O Joio e O Trigo, projeto jornalístico que cobre questões relacionadas à alimentação, das corporações ao lobby do agronegócio, assim como do CCBA.

São integrantes do OVA os estudantes Adriane Delgado, Bruno Dias, César Melo, Fernanda Kemilly, Hellen Gouveia, Jhenyfer Camila, Lucas Bezerra, Luzia Maiara, Mayane Rodrigues, Rawanderson França e os designers Ronald ferro e Thomaz Barroso, além de Tiago Henrique (membro externo da equipe).

