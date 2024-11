UFPE e UPE oferecem 7,5 mil vagas para curso gratuito em Educação Étnico-Racial e Escolar Quilombola

A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade de Pernambuco (UPE) lançaram edital conjunto para selecionar estudantes para o curso de extensão “Formação para Docência e Gestão para a Educação das Relações Étnico-Raciais (Erer) e Educação Escolar Quilombola (EEQ)”, oferecido gratuitamente e na modalidade a distância.

Ao todo são 7,5 mil vagas - divididas igualmente entre as duas instituições (3.750 vagas para cada). A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Programas de Educação Aberta e Digital (Spread) da UFPE, pela Diretoria de Educação a Distância (DED) da UPE e pelas Coordenações-Gerais da Universidade Aberta do Brasil (UAB) na UFPE e UPE.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, de 8 a 25 deste mês, e cada candidato deverá optar por apenas uma das instituições para inscrição: UFPE ou UPE.

O curso, fomentado pelo Ministério da Educação e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) é desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), tem duração de três meses e carga horária de 120 horas. Com início previsto para fevereiro de 2025, o curso será dividido em quatro módulos: Panorama Étnico-Racial e Quilombola Brasileiro; Culturas e Territorialidades; Educação Antirracista na Prática; e Gestão Democrática para a Diversidade.

Com o objetivo de consolidar uma proposta de formação continuada a distância para docência e gestão na educação básica, fundamentada nos princípios da ERER e EEQ, todo o conteúdo será disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde também ocorrerão atividades síncronas e assíncronas, com suporte de tutores.

O curso é destinado prioritariamente a professores e gestores da rede pública de Educação Básica: Grupo 1: Professores e gestores da Educação Básica da rede pública em efetivo exercício; Grupo 2: Professores e gestores da Educação Básica da rede privada em efetivo exercício; e Grupo 3: Profissionais da área de Educação Básica que não se enquadrem no grupo 1 e 2.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível nos sites das universidades (para a UFPE e para a UPE) e anexar documentos comprobatórios, como RG, CPF, comprovante de residência e diploma. Cada instituição terá uma comissão de seleção própria, e o candidato poderá acompanhar o processo e os resultados pelo site da universidade escolhida.

Embora o curso seja totalmente on-line, estudantes que residem em Pernambuco terão acesso aos polos de apoio presencial da UAB, onde poderão utilizar recursos como internet e computadores para acompanhar as atividades, caso necessário.

Polos UAB no Estado de Pernambuco

Afrânio

Ouricuri

Águas Belas

Palmares

Arcoverde

Pesqueira

Cabrobó

Petrolina

Carpina

Recife

Caruaru

Salgueiro

Cedro

Santa Cruz do Capibaribe

Dormentes

Santa Filomena

Fernando de Noronha

São José do Egito

Floresta

Sertânia

Garanhuns

Surubim

Gravatá

Tabira

Jaboatão dos Guararapes

Timbaúba

Lagoa Grande

Trindade

Lajedo

Triunfo

Limoeiro

Vitória de Santo Antão

Política nacional

A formação faz parte da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), que visa combater as desigualdades étnico-raciais e promover uma educação inclusiva. O curso busca capacitar profissionais para práticas educacionais antirracistas, alinhadas com a legislação vigente e as diretrizes nacionais.

