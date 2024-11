A- A+

POLÊMICA Coren-PE repudia fala ofensiva de alunos de educação física da UPE sobre cursos de enfermagem Durante uma apresentação, estudantes compararam as dificuldades entre cursos e exibiram slides que chamavam a graduação em enfermagem de "mamata". Fotos do momento viralizaram nas redes sociais e geraram indignação

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) manifestou repúdio a uma atitude considerada desrespeitosa de alunos do curso de Educação Física da Universidade de Pernambuco (UPE) contra a profissão de Enfermagem.

O incidente aconteceu durante uma aula na Escola Superior de Educação Física da UPE nesta quarta-feira (6), e ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação da uma foto de um slide com o teor ofensivo.

A imagem, que circulou rapidamente, mostrava um slide de uma apresentação acadêmica com a frase: “Educação Física não é pros fracos. Quer mamata? Vá fazer enfermagem, meu jovem”.

A declaração gerou indignação na categoria, que a considerou um desmerecimento à Enfermagem e ao trabalho dos profissionais que atuam na área da saúde.

Resposta do Coren-PE

Em nota oficial, o Coren-PE expressou sua reprovação ao episódio, classificando-o como uma tentativa infeliz de menosprezar a profissão de Enfermagem.

O Conselho destacou o papel essencial dos enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras para a saúde pública, enfatizando que a Enfermagem é uma prática sustentada pelo respeito ao ser humano e pelo compromisso com a assistência em saúde.

"A Enfermagem é uma profissão exercida por milhões de brasileiras e brasileiros e compõe o escopo da estrutura multidisciplinar de assistência em saúde, ao lado de colegas médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e outros, tendo sua atuação técnica e científica amplamente legitimada pelo arcabouço regulatório deste país. Nossa prática profissional é fundamentada no irrestrito respeito à pessoa humana, na assistência e nas relações", esclareceu em nota.

A Procuradoria do Coren-PE já iniciou a apuração do ocorrido para identificar os responsáveis e aplicar as devidas sanções.

O Conselho informou ainda que acionou seu Núcleo de Ética e Disciplina e sua Procuradoria Jurídica para investigar o caso.

“Os responsáveis serão identificados e as medidas jurídicas, éticas e administrativas serão adotadas. Não haverá impunidade”, afirmou o órgão na nota.

Apoio da Comunidade Acadêmica

Além das ações jurídicas e administrativas, o Coren-PE entrou em contato com a reitoria da UPE e o Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, que se prontificaram a colaborar na investigação.

Representantes dessas instituições expressaram solidariedade com a categoria e demonstraram apoio à adoção de medidas para punir os envolvidos, ressaltando que o episódio não representa o posicionamento dos profissionais de Educação Física.

O Conselho também reforçou que respeita profundamente a atuação dos profissionais de Educação Física e valoriza suas contribuições para a saúde e o bem-estar da sociedade.

O que diz a universidade?

Procurada pela reportgem, a Universidade de Pernambuco informou estar ciente do acontecimento e que, em breve, fará um pronunciamento público sobre o ocorrido.

Por meio do Instagram, o professor da disciplina na qual o trabalho foi apresentado também se manifestou. Ele publicou um pedido de desculpas e retratação, afirmando respeitar e nutrir uma grande admiração e orgulho pela área.

"Em respeito à profissão de Enfermagem, pela qual nutro grande admiração e orgulho, especialmente por ter concluído o mestrado nessa área, venho esclarecer os acontecimentos relacionados a uma foto que tem circulado na internet", iniciou.

No pronunciamento, ele destaca que o momento aconteceu durante uma aprsentação de caso clínico, em que um aluno fez uma "menção inverídica sobre o curso de Enfermagem".

Segundo o professor, a fala do aluno e a publicação da imagem endossando o comportamento dos colegas de turma foram feitas sem o seu conhecimento e autorização prévia.

"Gostaria de esclarecer que tal menção foi feita durante a apresentação do aluno, sem meu prévio conhecimento do conteúdo, e que não compartilho desse pensamento em hipótese alguma. Além disso, conhecendo a índole do professor citado no slide como autor da fala, tenho plena convicção de que essa situação não reflete a realidade de suas aulas, tampouco a atitude dos docentes da nossa unidade educacional. Ressalto também que a foto em questão foi tirada e divulgada sem a autorização dos docentes envolvidos", esclareceu.

