Enfermagem Congresso de enfermagem reúne profissionais de mais de 20 países em Pernambuco 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) vai ser realizado de 16 a 19 de setembro, no Centro de Convenções, em Olinda, com recorde histórico de público

Pernambuco vai sediar, entre os dias 16 e 19 de setembro, o 26ª Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF). O maior evento de saúde da América Latina vai ocupar as dependências do Centro de Convenções, em Olinda.

Nesta edição, o congresso vai discutir os desafios éticos, econômicos, tecnológicos e perspectivas futuras da ciência do cuidado em nível global.

“Os debates científicos programáticos, as qualificações que vamos oferecer e as discussões políticas que vamos travar terão impacto direto na assistência à saúde da população. Além disso, teremos uma feira de exposições, com produtos e tecnologias de última geração para apresentar ao público", considera o presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Manoel Neri.

"Esses elementos convertem a enfermagem em um tema de relevante interesse público para a sociedade e para a imprensa”, segue.

No total, 19 mil participantes estão inscritos para comparecer presencialmente, durante o evento, e aproximadamente 22 mil pessoas fizeram inscrição para acompanhar o 26º CBCENF pela internet, por meio da plataforma CofenPlay.

Além de delegações de todo o Brasil, o evento vai receber representantes de Angola, Argentina, Paraguai, Portugal, Chile, Brunei, Cuba, Cabo Verde, Colômbia, Espanha, Benin, Guiné Bissau, São Tomé e Principe, Áustria, Canadá, Perú, Uruguai, Gana, México, Argélia, África do Sul e Camarões.

A expectativa da organização é atrair cerca de 10 mil turistas e com isso, segundo estimativas do setor de hotéis, bares e restaurantes, movimentar cerca de R$ 28 milhões na economia local.

Programação

A programação científica do 26º CBCENF conta com dois seminários, cinco encontros temáticos, 19 cursos, 40 sessões científicas, apresentação de trabalhos científicos, lançamento de livros, simulações realísticas e exposição de técnicas e tecnologias que vão moldar o futuro da saúde pública.

O evento também vai ter uma extensa programação cultural. Todas as informações estão disponíveis no site: www.cbcenf.cofen.gov.br.

“Vamos sediar a maior edição da história. É um orgulho para o nosso estado receber um evento desse porte, capaz de reunir pesquisadores, profissionais e estudantes de todo o planeta, legítimos representantes de uma das profissões mais respeitadas do mundo”, destaca o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE), Gilmar Junior.

A enfermagem é a maior categoria profissional da saúde e, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), responde por 59% da força de trabalho do setor.

De acordo com dados do Cofen, atualmente, existem três milhões de profissionais de Enfermagem no Brasil, dos quais 147 mil estão em Pernambuco.

