Congresso Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem abre as inscrições para a sua 26ª edição, no Recife Evento acontece entre os dias 16 e 19 de setembro; inscrições seguem até o dia 28 de junho

Estão abertas as inscrições para a 26ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF). Até o dia 28 de junho, profissionais e estudantes de todo Brasil poderão se inscrever no evento, de forma gratuita, que será realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, entre os dias 16 e 19 de setembro. As inscrições no Congresso podem ser feitas por meio do site.

Com o tema “Enfermagem Global: Desafios Éticos, Econômicos, Tecnológicos e Perspectivas Futuras”, o CBCENF é considerado o maior evento de saúde na América Latina. O encontro contará com apresentação de trabalhos científicos, com direito a premiação, cursos, encontros, palestras, lançamento de livros, sessões científicas e simulações realísticas, dentre outros na área de Enfermagem.

No mesmo formato dos anos anteriores, o Congresso terá transmissão ao vivo através do CofenPlay, plataforma digital do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

A coordenadora da Comissão Científica, Aurilene Cartaxo, destacou que a participação no congresso e submissão de trabalhos, que podem ser apresentadas nas modalidades comunicação coordenada e E-pôster, é gratuita.

“No CBCENF, proporcionamos um espaço para a troca de conhecimentos e experiências entre os participantes, por esse motivo sempre destacamos a importância do evento será acessível a todos, tanto presencialmente quanto online” explica.

Este ano, os congressistas terão a oportunidade de explorar o protagonismo da Enfermagem e os desafios enfrentados pela categoria na saúde mundial. Dividido em três eixos temáticos, o evento será realizado em formato mais diversificado para discutir as perspectivas do trabalho transdisciplinar, interprofissional e multiprofissional, e promover reflexões sobre ética profissional, políticas de saúde, tecnologias e gestão do cuidado.

“No mundo contemporâneo, proporcionar a discussão dessas temáticas é uma maneira de valorizar a pesquisa e incentivar pesquisadores e profissionais a continuarem construindo e aprimorando o conhecimento na área da Enfermagem”, pontuou Cartaxo.

As inscrições seguem abertas até o dia 28 de junho e o resultado final das avaliações serão divulgadas no dia 31 de julho. O regimento interno do congresso já está disponível no site do Cofen e as regras para as apresentações dos trabalhos e para a participação em concursos de premiação serão divulgadas em breve.

Premiação – As inscrições de trabalhos científicos que concorrerão a premiações serão abertas no dia 25 de junho e seguem até o dia 20 de julho. Para cada eixo temático, haverá premiações no valor de R$7.500, que serão divididas igualitariamente entre os autores.

Serão premiados os melhores trabalhos em três eixos temáticos: “Assistência, gestão, ensino e pesquisa em Enfermagem”; “Ética, política e o poder econômico do cuidado” e; “Inovação, tecnologia e empreendedorismo nos processos de trabalho da Enfermagem”. As regras para participação nos concursos e apresentação dos trabalhos serão divulgadas em breve.

Pernambuco – Segundo maior polo de saúde do país, Recife será o anfitrião do CBCENF após duas décadas e irá conectar a Enfermagem não apenas do Brasil, mas do mundo. Com uma ampla rede hoteleira e uma extensa malha aérea, a cidade oferece conexões para todas as capitais brasileiras, além de voos diretos para destinos internacionais como Montevidéu, Orlando, Fort Lauderdale, Lisboa, Cidade do Panamá e Buenos Aires.

Em termos de quantitativo profissional, Pernambuco também se apresenta como uma força nacional. É o sexto maior estado do país em número de enfermeiros, técnicos, auxiliares e obstetrizes registrados, totalizando mais de 146 mil inscrições.

“Pernambuco é berço de movimentos históricos que impactam até hoje o nosso país e tem uma Enfermagem que é predominantemente feminina, de pele preta e que enfrenta muitas dificuldades. Desse modo, o congresso chega não somente para estimular a elaboração de políticas públicas e estratégias de crescimento da nossa categoria, mas também para proporcionar troca de experiências e para que possamos mostrar tudo que temos construído no estado. Estamos muito empolgados para fazermos o maior congresso da história”, afirmou o Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE), Dr. Gilmar Júnior.

Serviço:

Abertas as inscrições para o 26º CBCENF

Inscrições: inscricoes-cbcenf.cofen.gov.br

Data: entre 28/05 e 28/06

Público: estudantes e profissionais de enfermagem

