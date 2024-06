A- A+

SUSTENTABILIDADE Shopping RioMar celebra Semana do Meio Ambiente com mostra gratuita sobre sustentabilidade O acesso é gratuito e a oficina seguirá em exposição até a próxima segunda-feira (10)

Em celebração à Semana do Meio Ambiente, o Shopping RioMar Recife, localizado no bairro do Pina, Zona Sul da capital pernambucana, promove, até a próxima segunda-feira (10), a mostra “A Transformação do Plástico com Arte e Sustentabilidade”, gratuitamente. O evento acontece no Piso L2, no hall próximo da loja Sephora. O acesso é gratuito.

Segundo o shopping, o objetivo da mostra é "fomentar a reflexão sobre como nossas ações impactam diretamente na biodiversidade do nosso planeta". A oficina tem curadoria de Ângelo Filizola, contará com obras da artista Thiana Santos, que desenvolve produtos e projetos através da reutilização de descartes urbanos com design sustentável.

Dentre os conteúdos abordados, estão a reutilização das garrafas PET, além da criação de peças decorativas e funcionais que destacam a importância da reciclagem. Além disso, a metodologia da oficina leva em consideração os "3 Rs" – Reduzir, Reutilizar e Reciclar. O objetivo é reforçar a importância de mudar hábitos e rever conceitos para a construção de um futuro sustentável.

"Procuro desenvolver um trabalho em busca de um novo olhar, aliando as questões ambientais e sociais ao desenvolvimento de produtos sustentáveis. Em meus momentos de criação, brinco com cortes, encaixes e texturas diversas, fazendo apenas pequenas interferências com outros materiais, sempre destacando o design das peças”, explicou Thiana Santos.

Todas as peças que integram a mostra - luminárias que iluminam suavemente o ambiente, dois puffs e uma mesa - foram criadas a partir de garrafas PET. Vale ressaltar que a estimativa é de que um material do tipo leve até 450 anos para se decompor na natureza, e, por isso, é tão importante aderir à reciclagem e reutilização.

Peças produzidas com reciclagem de garrafas PET. - Foto: Luciana Morosini/Divulgação

