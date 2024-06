A- A+

SUSTENTABILIDADE Projeto que une arte e sustentabilidade promovido pelo Ateliê Jacaré Com o tema "Transformando Tudo no Mês do Meio Ambiente", a iniciativa une arte e sustentabilidade em celebração ao Mês do Meio Ambiente, com ações aos sábados



Em tempos em que a crise ambiental exige ação imediata, há quem acredite que a arte aliada à educação são elementos essenciais para tocar os corações e impulsionar a transformação que o mundo precisa ver.

Junho é o principal mês para fortalecer essas ações e o Ateliê Jacaré, dentro da sua proposta de ser um espaço de ressignificação, que vai além da reutilização de resíduos, colabora no debate com uma programação especial que inclui exposição, oficinas de arte-reciclagem e exibição de filmes que se conectam aos desafios ambientais.

O Ateliê Jacaré fica na Estrada Real do Poço, 546 (Poço da Panela), onde aos sábados haverá muito movimento pela reciclagem com arte. Tudo começou no último sábado (01) e segue nos sábados 08, 15, 22 e 29 de junho.

Exposição: 15h - 20h

Oficinas: 16h - 17h

Cine Jacaré: 18:30h

Este projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

