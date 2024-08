A- A+

Enfermagem Coren-PE empossa novos enfermeiros-fiscais Profissionais vão integrar o grupo de fiscais da sede, as subseções do Conselho já existentes e duas unidades que devem ser inauguradas nos próximos meses, no interior do Estado

A diretoria do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) empossou, nesta segunda-feira (12), nove enfermeiros-fiscais aprovados no último concurso público promovido pela autarquia. A cerimônia de posse ocorreu na sede do Coren-PE, no Recife.

Os novos profissionais vão integrar o grupo de fiscais da sede, as subseções do Conselho já existentes e as duas unidades que devem ser inauguradas nos próximos meses, localizadas no interior do Estado.

A posse foi conduzida pela Coordenadora Geral de Fiscalização do Coren-PE, Drª Ivana Andrade, e pelo presidente do Conselho, Dr. Gilmar Júnior. Durante o evento, Dr. Gilmar destacou a importância da fiscalização como a principal atividade finalística da autarquia. Ele também relembrou suas experiências anteriores como fiscal e a relevância da atuação do Coren-PE para a sociedade.

“Nosso trabalho é muito bonito e de muita responsabilidade. Estamos cuidando não só dos profissionais de enfermagem, mas de toda a sociedade”, lembrou Dr. Gilmar, ressaltando que o compromisso do Conselho é com uma fiscalização educativa e não punitiva.

O concurso público realizado em março deste ano foi inicialmente planejado para preencher sete vagas, mas, nove novos enfermeiros fiscais foram nomeados. A ampliação do número de vagas vai garantir uma fiscalização mais eficiente e de maior qualidade.

Entre os novos fiscais, sete atuarão na sede de Recife, uma na subseção de Ouricuri-PE e uma na subseção de Caruaru-PE.

Com a posse dos novos enfermeiros fiscais, o Coren-PE também espera a abertura de novas subseções para abranger outras áreas do estado, reforçando a importância da fiscalização para garantir a segurança tanto para os profissionais de enfermagem quanto para a população.

“A chegada de novos fiscais permitirá ao Coren-PE ampliar significativamente o alcance de unidades e profissionais fiscalizados, possibilitando uma cobertura mais abrangente e eficiente de todas as unidades de saúde do estado”, detalha Drª Ivana Andrade, Coordenadora Geral de Fiscalização do Coren-PE.

“Esse é um momento histórico e de extrema importância. A convocação de novos enfermeiros-fiscais é uma luta antiga do Coren-PE e me sinto lisonjeado de poder fazer isso, durante a nossa gestão. Eu considero o nosso corpo de fiscais como o melhor do país, mesmo com o quantitativo que não condiz com o ideal. Com esses novos fiscais, e os motoristas que tomaram posse no início do mês, o trabalho da fiscalização, tanto na capital, quanto no interior do estado, ganhará ainda mais volume e qualidade”, conclui Dr. Gilmar Júnior.

