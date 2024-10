A- A+

Novidade Coren-PE inaugura novas subseções na Mata Sul e no Sertão do Estado Unidades ficam localizadas em Palmares e em Ouricuri e vão contemplar mais de 15 mil profissionais de enfermagem.

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) inaugura, nesta quinta (24) e sexta-feira (25), duas novas subseções.

As unidades ficam localizadas em Palmares, na Zona da Mata Sul do Estado, e em Ouricuri, no Sertão pernambucano. Ao todo mais de 15 mil profissionais de enfermagem serão contemplados com a novidade.

Os novos espaços vão possibilitar que auxiliares, técnicos e enfermeiros resolvam questões administrativas como registro profissional, emissão de carteiras e atualização cadastral, sem precisar se deslocar para outras cidades ou regiões facilitando o acesso aos serviços e reduz os custos de deslocamento.

Além disso, ambas subseções contarão com a presença de enfermeiros-fiscais.

Dia das inaugurações

A primeira unidade inaugurada nesta quinta (24) será a de Ouricuri, cidade que fica a 438 km de distância da Capital pernambucana.

O espaço vai beneficiar mais de 4,9 mil profissionais que atuam nos 11 municípios que integram a 4ª Geres. São eles: Ouricuri Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Moreilândia, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trindade. A unidade fica localizada na Av. Fernando Bezerra, nº 1103, Centro.

Já na sexta (25), o município de Palmares, localizado a 122 km do Recife, passa a contar com uma nova subseção do Coren-PE.

O espaço poderá atender a profissionais que atuam tanto no município, quanto nas outras 21 cidades que integram a 3ª Gerência Regional de Saúde (GERES), entre elas Bonito, Catende, Joaquim Nabuco, Xexéu, Água Preta, Maraial entre outras.

Um levantamento feito pelo Coren-PE aponta que, ao todo, mais de 10 mil profissionais serão impactados somente com esta subseção, que ficará localizada na Av. Visconde do Rio Branco, nº 1569, bairro de São Sebastião.

"Essas inaugurações atendem a uma demanda da categoria e sempre foi um dos grandes objetivos da nossa gestão. Essas novas unidades permitem, entre outras coisas, maior facilidade na realização de inscrição de novos profissionais, renovação de carteiras, emissão de certidões e processos éticos sejam realizados com maior rapidez, o que agiliza a vida dos profissionais", iniciou Gilmar Júnior, presidente do Coren-PE.



"Essas subseções fortalecem ainda a atividade fim do Coren-PE, a atuação da fiscalização, o que garante uma prática mais ética e segura. Além disso, contribui para a valorização dos profissionais locais e para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população", completou.

