Região Metropolitana do Recife UFPE e Hospital das Clínicas lamentam morte de servidora vítima de feminicídio no Cabo Crime ocorreu na noite dessa terça-feira (12), em Enseada dos Corais

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o Hospital das Clínicas (HC) lamentaram a morte da servidora Tamires de Almeida Costa Lima, de 34 anos, assassinada pelo companheiro a golpes de arma branca, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

O crime, registrado como feminicídio, ocorreu na noite dessa terça-feira (12), na casa de veraneio da vítima, na rua Azul do Mar, em Enseada dos Corais. O suspeito do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco.



A vítima ingressou na UFPE em 2014, como assistente em administração, e atuava no HC há um ano, na coordenação da Inspetoria de Segurança Institucional, ligada à Unidade de Suporte Operacional (Usop).



Por meio de nota conjunta, as instituições informaram que a morte de Tamires surpreendeu e deixou indignados os colegas do hospital, em especial os que fazem a Usop, que destacam o perfil agregador, a alegria e a descontração, bem como atuação de forma parceira da servidora.



"O HC afirma que esta é mais do que uma tragédia pessoal e familiar. É um problema social que exige ações de toda a sociedade. E que ninguém deve se calar diante de tamanha brutalidade", diz a nota.

O Hospital das Clínicas e a Universidade Federal de Pernambuco expressaram suas condolências à família, aos amigos e colegas de trabalho de Tamires, "e se colocam à disposição para prestar o suporte necessário aos parentes".



"Tamires era irmã da também servidora Tâmara Costa Lima, da Pró-Reitoria de Graduação, a quem o HC e a UFPE reafirmam, em particular, sua solidariedade", destaca a nota.



Segundo o hospital, o corpo de Tamires será cremado nesta quinta-feira (14), pela manhã, no Cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, em horário a ser definido. O velório ocorrerá no mesmo local.



Confira nota na íntegra:

"UFPE e Hospital das Clínicas lamentam com profundo pesar a morte da servidora Tamires de Almeida Costa Lima.

O corpo da funcionária será cremado nesta quinta-feira (14) pela manhã, no Cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão, em horário a ser definido

A Universidade Federal de Pernambuco e o Hospital das Clínicas da UFPE lamentam, com profundo pesar, a morte da servidora Tamires de Almeida Costa Lima, de 34 anos, vítima de feminicídio na noite de terça (12), no Cabo de Santo Agostinho. Tamires ingressou na UFPE em 2014, como assistente em administração, e atuava no HC há um ano, na coordenação da Inspetoria de Segurança Institucional ligada à Unidade de Suporte Operacional (Usop). O corpo de Tamires será cremado nesta quinta-feira (14) pela manhã, no Cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão, em horário a ser definido. No mesmo local, haverá o velório.

A notícia sobre a morte de Tamires surpreendeu e deixou indignados os colegas do hospital, em especial os que fazem a Usop. Eles destacam o perfil agregador, a alegria e a descontração, bem como atuação de forma parceira da servidora. O HC afirma que esta é mais do que uma tragédia pessoal e familiar. É um problema social que exige ações de toda a sociedade. E que ninguém deve se calar diante de tamanha brutalidade.

Neste momento de dor e luto, o Hospital das Clínicas e a Universidade Federal de Pernambuco expressam suas condolências à família, aos amigos e colegas de trabalho de Tamires, e se colocam à disposição para prestar o suporte necessário aos parentes. Tamires era irmã da também servidora Tâmara Costa Lima, da Pró-Reitoria de Graduação, a quem o HC e a UFPE reafirmam, em particular, sua solidariedade."

