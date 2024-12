A- A+

natal Conorte faz passeio para pessoas com deficiência visual pela decoração de Natal do Recife Toda a ação acontece no "Trenó Bus", ônibus temático do consórcio que sai pelas vias da Capital todos os anos com decoração temática

O Conorte vai promover um passeio para pessoas com deficiência visual pela decoração de Natal do Recife. O evento acontece nesta sexta-feira (13), quando é comemorado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, e no dia 20 de dezembro.

Toda a ação acontece no "Trenó Bus", ônibus temático do consórcio que sai pelas vias da capital todos os anos com decoração de led e adesivação com elementos do períiodo natalino.

Os participantes serão acompanhados por uma equipe da Com Acessibilidade, que fará audiodescrição de todo o trajeto percorrido com todos os detalhes da decoração.

“Pensamos nessa ação porque é uma causa nobre e para que todas as pessoas possam aproveitar a energia do Natal. Vamos realizar uma rota passando pelos principais pontos da decoração da cidade, como a avenida Agamenon Magalhães e o Recife Antigo", explicou o diretor de operações do Conorte, Diego Benevides.

Em ambos dias, a saída do ônibus será às 17h30, da sede do Instituto dos Cegos, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. O horário de retorno será às 19h.

O destino final do passeio é o Marco Zero, onde será feita uma parada para registros e confraternização dos participantes.

Ainda há vagas disponíveis para participar. Quem tiver interesse deve entrar em contato com o telefone: (81) 9 9606 3464. Menores de 18 anos terão direito a um acompanhante.

Inclusão como foco

Passeio acontece no Trenó Bus do Conorte | Foto: Conorte/Divulgação

De acordo com a gestora da Com Acessibilidade, Liliana Tavares, a ação chega com o foco em promover a inclusão social para as pessoas com deficiência visual.

"Imagine você viver em uma cidade e não acompanhar as mudanças que existem durante as datas festivas? Durante o passeio, nós vamos trabalhar com dois audidoescritores, uma consultora em audiodescrição e uma técnica de aparelho. Tudo para transmitir esse sentimento de encantamento do Natal”, afirmou.

Uma das pessoas que vai participar do evento é a servidora pública Ana Cláudia Cabral. Ela também aguarda pela chegada do grande dia.

"Só de pensar já fico arrepiada. Eu amo o Natal, amo as luzes, mas nem sempre tem alguém que descreva. Então, estou muito animada”, explicou.

