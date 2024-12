A- A+

RECIFE Candidato de concurso do TSE é preso usando ponto eletrônico em local de prova no Recife Segundo a Polícia Federal, suspeito, que é funcionário público, ainda tentou fugir com o caderno de provas

Um candidato do concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi preso, no domingo (8), ao ser flagrado usando um ponto eletrônico em um local de prova, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

Segundo a Polícia Federal (PF), o homem, de 31 anos e que não teve a identidade divulgada, é funcionário público. Ele ocupa o cargo de orientador social na cidade de Catende, na Zona da Mata Sul do Estado.

A prisão aconteceu durante a realização das provas no interior de um dos prédios usados pelo certame na capital pernambucana. O concurso tem remunerações de até R$ 13.994,78.

A PF informou ainda que o homem tentou fugir do local de prova portando o caderno de questões, com objetivo de fraudar o concurso público, mas foi contido e terminou preso.

"A ação foi levada a efeito por meio do Setor de Inteligência Policial-SIP e pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários – Delefaz da Polícia Federal, objetivando identificar e prender suspeitos de estarem utilizando equipamentos de recepção de sinais de radiofrequência, popularmente conhecidos como ponto eletrônico", explicou a PF, em comunicado, nesta segunda-feira (9).

Após o flagrante, a PF prossegue com a investigação para identificar outros envolvidos no crime.

O indiciado responderá, inicialmente, por fraude em certame de interesse público, com penas de um a quatro anos e multa, que pode ser acrescida em 1/3 por se tratar de funcionário público.

O concurso do TSE oferta 412 vagas para os cargos de analista e técnico judiciário, em diversas especialidades.

