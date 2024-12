Ministério da Saúde anuncia que sarampo é o foco da terceira fase da campanha nacional de vacinação

A- A+

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (10) que a terceira fase da campanha nacional de vacinação terá o sarampo como foco. Anteriormente, foram abordadas a coqueluche e a poliomielite.

O que é o sarampo?

O sarampo é uma doença infecto-contagiosa, causada por um vírus com genoma RNA (paramyxovirus do grupo morbillivirus). Seu índice de contágio é muito elevado: é mais transmissível que catapora, Covid-19 e caxumba, por exemplo.

A doença tem grande potencial de gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade, pessoas desnutridas e imunodeprimidas. A incidência de casos em brasileiros só costuma acontecer por meio de pessoas que vieram de países da Europa ou da Ásia, por exemplo. Nas Américas, a vacinação controla essa disseminação.

Quem deve se vacinar?

De acordo com a pasta, devem se vacinar os seguintes grupos:

Crianças: A vacinação contra o sarampo faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. A administração da primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade (tríplice viral – sarampo, caxumba e rubéola) e a segunda aos 15 meses (tetra viral– sarampo, caxumba, rubéola e varicela);

Trabalhadores da saúde: Devem receber 2 doses de tríplice viral, a depender da situação vacinal encontrada, independentemente da idade. Considerar vacinado o trabalhador da saúde que comprovar 2 doses da tríplice viral.

Pessoas de 5 até 29 anos devem ter duas doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. A pessoa que comprovar 2 doses da vacina tríplice viral será considerada vacinada;

Pessoas de 30 aos 59 anos de idade devem ter uma dose da vacina. A pessoa que comprovar 1 dose da tríplice viral será considerada vacinada;

Brasil recuperou certificado de eliminação do sarampo

Neste ano o Brasil recuperou o certificado de eliminação do sarampo após o ter perdido em 2019. A retificação foi realizada pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).



O certificado havia sido concedido ao Brasil em 2016 e, nos dois anos seguintes, o país permaneceu sem registrar novos casos de sarampo. Em 2018, no entanto, o vírus voltou a circular e provocar surtos.





