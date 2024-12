A- A+

Natal Natal de Jaboatão: com cantata na rua da árvore, confira programação desta quinta-feira (12) Evento começa às 17h, com apresentações musicais para crianças e adultos

Com as comemorações de Natal já tomando conta das ruas de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, a população vai poder conferir uma programação especial nesta quinta-feira (12).

Na rua da árvore, como ficou conhecida a rua Francisco Pessoa de Melo, no bairro de Candeias, a atração já é certa: uma cantata de Natal, que começa às 17h.

Para a criançada, também vão estar disponíveis brinquedos infláveis, que prometem dar uma nova cara para a diversão.

Já as apresentações musicais começam às 18h, com o coral da Escola Municipal de Tempo Integral Nossa Escola.

O grupo será seguido pela artista jaboatonense Monike Carvalho, que tem mais de 20 anos de carreira.

Decoração de Natal em Jaboatão dos Guararapes. - Foto: Chico Bezerra/PMJG

Programação do fim de semana

O ciclo natalino em Jaboatão dos Guararapes segue, ainda, por todo o fim de semana. Na sexta-feira (13), a Caravana Natal Solidário vai percorrer as ruas do bairro de Cavaleiro, com o trem do Papai Noel e seus duendes para fazer a alegria das crianças.

No sábado (14), às 17h, é a vez da Cantata no Parque da Cidade, em Prazeres. Apresentam-se o coral da Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Januário e a Orquestra Frevo na Guararapes, além de Valdeck Farias e companhia de dança.

