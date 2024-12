Ciclo Natalino do Recife: bois, pastoris, orquestras e mais neste fim de semana; confira programação

A- A+

Continua, neste fim de semana, a programação do Ciclo Natalino do Recife. Entre sexta-feira (13) e domingo (15), mais 34 atrações irão se apresentar em seis polos espalhados pela Cidade: avenida Rio Branco, rua da Aurora, Segundo Jardim de Boa Viagem e parques Dona Lindu, da Tamarineira e das Graças.

Na avenida Rio Branco, a programação tem 14 atrações no fim de semana, como o Cavalo Marinho Estrela Brilhante, a Ciranda do Egídio e o Boi Faceiro. O boulevard atrai curiosos pela iluminada decoração natalina. O polo tem atrações toda sexta, sábado e domingo, até o dia 29.

No sábado (14), também tem festa na rua da Aurora, das 16h às 19h. O Pastoril Angel de Brasília Teimosa e mais três atrações animarão os frequentadores da tradicional feirinha que acontece na beira do rio. A programação natalina da Aurora está garantida também nos próximos dias 21 e 28.

Nos demais polos natalinos, montados no Segundo Jardim e nos parques Dona Lindu, Tamarineira e das Graças, as apresentações serão aos domingos, no mesmo horário: das 16h às 19h, com atrações como Pastoril Campinas Alegres, Cavalo Marinho Estrela de Ouro, Coral Vozes do Alto e Banda Cervac.

O ciclo natalino — que inclui as programações da virada do ano nos polos Boa Viagem, Ibura, Lagoa do Araçá e Morro da Conceição — vai até 6 de janeiro, com a cerimônia da Queima da Lapinha, abrindo alas para os preparativos e festejos de Momo.

Ciclo Natalino do Recife: programação de 13/12 a 15/12

Sexta-feira (13)

Rio Branco

18h - Um Natal de Paz - Bandinha Natalina Veneno

19h - Boi Mimoso no Natal

19h40 - Pastoril Tia Nininha

20h20 - As Aventuras Natalinas de Luiza e Tinel - Contos de Cordel

21h10 - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa

Sábado (14)

Rio Branco

16h - Uma Ciranda pela Paz - Mestre Mago e a Ciranda Veneno

17h - Movimento Cultural Fazendo Arte

17h50 - Pastoril Estrela Brilhante

18h30 - Cavalo Marinho Estrela Brilhante

19h10 - Ciranda do Egídio

Rua da Aurora

16h - Cavalo Marinho Sertão Afora Boi Milagroso

16h40 - Pastoril Tia Nininha 3ª Idade

17h20 - Catarinada - Cia PE-Nambuco de Dança

18h - Pastoril Angel de Brasília Teimosa

Domingo (15)

Rio Branco

16h - Orquestra Plural

17h - Boi Faceiro

17h40 - Pastoril UR 3 do Ibura

19h30 - Orquestra Riviera do Recife

Segundo Jardim

16h - Bandinha Coruja e Seus Tangarás

16h50 - Pastoril Estrela Dourada

17h30 - Cavalo Marinho Estrela Dourada

18h10 - Pastoril Rosa Mística dos Torrões

Parque Dona Lindu

16h - Pastoril Campinas Alegres

16h40 - Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda

17h20 - Grupo Artístico e Cultural Boi Ta Ta Ta

18h - Cavalo Marinho Boi Pintado

Parque da Tamarineira

15h30 - Boi Mirim de Água Fria

16h - Pastoril Lindas Ciganas

16h40 - Coral Vozes do Alto

17h30 - O Natal do Boi D’Loucos

18h10 - Pastoril Esperança

Parque das Graças

16h - Cirandelas

16h40 - Pastoril Estrela do Mar

17h20 - O Auto de Natal do Boi Bombá do Hemetério

18h10 - Banda Cervac

