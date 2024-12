A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana: Virtuosi e rodas de samba em Recife e Olinda são opções Agenda também contempla espetáculo teatral com Heloísa Perissé e estreia de exposição na Caixa Cultural Recife

Do erudito do Fetsival Virtuosi no Teatro de Santa Isabel às rodas de samba em Recife e Olinda, o fim de semana chega eclético com curtição para todos os gostos.



Também é destaque o "Encontro de Brotos" no Forte do Brum, neste sábado (14), com repertório de Alceu Valença levado pela banda Del Rey e pelo Mombojó.



Já no domingo (15) será em Olinda, na sede da Pitombeira, que os clarins momescos seguem no esquenta para o Carnaval. Por lá vai ter o encontro da Vaidosa com o Menino da Tarde, sob a batuta do Maestro Oseás.

E no teatro, destaque para a peça com Heloísa Perissé e Marcelo Serrado. Nova exposição na Caixa Cultural Recife, também é uma das pedidas do 'findi'.

Bora curtir?

SHOWS E EVENTOS

XXVI Festival Virtuosi

Quando: de sexta (13) a domingo (15)

Onde: Teatro de Santa Isabel - praça da República, s/n, Santo Antonio

Acesso gratuito

Informações: (81) 3203-6023 // @virtuosi

Show "Coração Sangrento", de Zeca Baleiro e Wado

Quando: Sexta-feira (13), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Planeta Rock - Mac Fly & Kid Rosa

Quando: Sexta-feira (13), às 21h

Onde: Downtown ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 825 via Sympla

Informações: (81) 9 8954-2855

Festival Canavial

Com mostra de cinema infantil, espetáculo de mamulengo e oficina de cordel

Quando: Sexta-feira (13), a partir das 7h30

Onde: Ponto de Cultura Estrela de Ouro, em Aliança, Zona da Mata de Pernambuco

Acesso gratuito

Samba do Bonfim - O Último Samba do Ano

Quando: Sábado (14), a partir das 14h

Onde: Cariri Olindense - Rua Cândida Luísa Guadalupe, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @sambadobonfim

Samba de Jorge - Último Samba do Ano

Quando: Sábado (14), às 16h

Onde: Bar do Amparo - Rua do Amparo, 3, Olinda

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: @sambadehjorgeof

Samba com o grupo Vou Pro Sereno no projeto "Nada Pra Fazer"

Quando: Sábado (14), a partir das 20h

Onde: Boteco Me Confessando - Av. Alberto Santos Drumond, 315, Jordão

Ingressos a partir de R$ 35 no site Bilheteria Digital

Informações: @botecodomeconfessando

We Samba Especial de Natal

Quando: Sábado (14), a partir das 16h

Onde: Arena de Boa Viagem - Av. Boa Viagem, 87 Pina

Ingressos a partir de R$ 100 via Sympla

Sepultura - Celebrating Life Through Death

Quando: Sábado (14), a partir das 20h

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco), Olinda

Ingressos a partir de R$ 140 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3427-7501

Bailão Nerd - O Último do Ano

Quando: Sábado (14), a partir das 22h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @bailaonerd

Guerê Guerê V2

Quando: Sábado (14), às 16h

Onde: Cachaçaria Carvalheira - Av. Governador Cid Sampaio, 4921, Imbiribeira

Ingressos a partir de R$ a partir de R$ 230 via Sympla

Encontro de Brotos

Com Del Rey e Mombojó, cantando Alceu

Quando: Sábado (14), a partir das 21h

Onde: Forte do Brum - Forte do Brum, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @encontrodebrotos

Show de Natal do Tio Bruninho

Quando: Sábado (14), às 17h

Onde: The Garden Open Mall - Av. Bernardo Vieira de Melo, 09, Praça de Eventos, Piedade

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @thegardenopenmall // (81) 3093-1809

Samba das Águas

Roda de Samba com Gabi do Carmo, Helena Cristina e Luana Tavares + DJ Gabi Lima

Quando: Domingo (15), às 12h

Onde: G.R.E.S. Preto Velho - Alto da Sé, s/n, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @sambadasaguasrecife

Romances de Gigantes

União da Vaidosa com o Menino da Tarde

Com Orquestra de Frevo do Maestro Oséas Leão

Quando: Domingo (15), às 15h

Onde: Sede da Pitombeira - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @avaidosa

TEATRO

"Três Luzes", com a atriz Cássia Damasceno

Quando: Sexta-feira (13) e Sábado (14), às 20h

Onde; Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no site e bilheteria da Caixa Cultural

Informações: @caixaculturalrecife

Espetáculo de Teatro Popular MCP "O Sonho Não Acabou"

Quando: Sexta (13), às 19h (Pina); Sábado (14), às 19h (Itamaracá) e Domingo (14), àw 16h, no Compaz Miguel Arraes (Caxangá)

Acesso gratuito

Informações: @espetaculomcp



"Apenas O Fim do Mundo", do grupo Magiluth

Quando: Sexta-feira (13), às 20h

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla e gratuito para artistas periféricos, trans e travestis

Informações: @mamamrecife

"Avesso do Avesso", com Heloísa Perissé e Marcelo Serrado

Quando: Sábado (14), às 18h e 20h e Domingo (15), às 9h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

"Elis: uma Voz, Mil Passos"

Quando: Sábado (14), às 17h e 20h

Onde: Teatri Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

Ingressos a partir de R$ 43,45 via Sympla

Informações: (81) 3355-9821



Espetáculo de Dança "Amores de Gal", da Cia Lorena Barlavento

Quando: Sábado (24), às 20h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 3355-3321



EXPOSIÇÕES

"Territórios Desviantes" - Exposição Coletiva

Quando: até 18 de janeiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // (81) 9 8262-3393 // www.galeriamarcozero.comVisitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h



"Insistância", de Christina Machado

Quando: até 25 de janeiro

Onde: Galeria Águas Belas - Rua Águas Belas, 53, Madalena

Informações: @atelierdasaguasbelas

"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Quando: até 30 de janeiro

Onde: RioMar Recife (Espaço de Eventos - Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso a partir de R$ 35 na plataforma Fever e no APP RioMar Recife



Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h



"O Café Que Nos Une"

Em pintura com café de artistas de diversos países

Quando: até 2 de fevereiro

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José

Acesso gratuito

Informações: (81) 3134-3750



Visitação: de quarta a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h

"De Tempestades a Constelações"

Quando: até o final de fevereiro

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: @garrido.galeria.eventos



Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 14h



CINEMA



"Queer"

SINOPSE: Daniel Craig assume o papel de William Lee, um expatriado norte-americano na Cidade do México, que passa seus dias quase completamente sozinho, exceto por alguns contatos com outros membros da pequena comunidade americana. Seu encontro com Eugene Allerton, um ex-soldado também expatriado, muda sua vida. Direção: Luca Guadagino

"As Polacas"

SINOPSE: estrelado por Valentina Herszage e Caco Ciocler, o filme acompanha a protagonista fugindo da perseguição aos judeus e dos horrores da guerra e da fome na Europa, em 1917. A polonesa Rebeca chega ao Brasil para reencontrar o marido e iniciar uma nova vida, mas, ao contrário das promessas de felicidade, a realidade que encontra no Rio de Janeiro é completamente diferente. Direção: João Jardim

"Kraven - O Caçador"

SINOPSE: uma história visceral sobre o porquê e como um dos vilões mais icônicos da Marvel foi criado. Ambientado antes de sua famosa vingança contra o Homem-Aranha, Aaron Taylor-Johnson estrela como Kraven nesta versão violenta da história. Direção: J.C. Chandor

