A- A+

O Quilo é Nosso Concurso "O Quilo é Nosso" elege pernambucano Calçada do Sabor em 5° no ranking nacional A competição reúne os melhores restaurantes a quilo do País

O concurso "O Quilo é Nosso" elegeu o restaurante pernambucano Calçada do Sabor como o quinto melhor do Brasil. A competição reuniu os melhores restaurantes a quilo do País e considerou para a classificação o sabor e a qualidade do prato, além da excelência no atendimento.

O Calçada do Sabor, localizado na Rua das Calçadas, no bairro de São José, no centro do Recife, participou primeiro da etapa estadual da competição. O restaurante foi eleito campeão nessa fase pelo voto popular e depois por uma votação de um júri técnico.

O concurso "O Quilo é Nosso", promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), realizou a final nacional nos dias 21 e 22 de novembro, em São Paulo. O restaurante pernambucano escolheu o pernil suíno na manteiga de ervas com farofa de abacaxi, como prato para a competição e garantiu o 5º lugar no ranking.

''O concurso 'O Quilo é Nosso' não apenas celebra a excelência dos restaurantes a quilo, mas também destaca a importância desse modelo gastronômico na cultura alimentar brasileira. A comida a quilo representa uma democratização do acesso à boa gastronomia, permitindo que mais pessoas experimentem pratos de qualidade'', diz Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

O concurso

Neste ano, o ''Quilo é Nosso'' também celebrou os 40 anos de criação da comida a quilo, uma invenção genuinamente brasileira: o formato desse tipo de estabelecimento surgiu em 1984, quando o chef Fred Mata Machado criou o primeiro restaurante a quilo do país, o ''Isto e Aquilo''.

Em edições anteriores, o concurso já elegeu vencedores de cinco estados: Amazonas (duas vezes), Ceará, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Este ano, o vencedor do concurso foi o restaurante Framboá, localizado na Paraíba.

A final de 2024 foi realizada durante o evento ''Mesa Ao Vivo São Paulo'' e o público pode acompanhar todo o processo pelo Instagram oficial do concurso (@oquiloenosso).

Veja também

PRÊMIO 50 BEST 50 Best América Latina 2024: Lasai, no Rio de Janeiro, é o Melhor Restaurante do Brasil; veja lista