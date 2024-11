A- A+

PRÊMIO 50 BEST 50 Best América Latina 2024: Lasai, no Rio de Janeiro, é o Melhor Restaurante do Brasil; veja lista Cerimônia dos 50 melhores restaurantes aconteceu ontem na capital carioca e teve Don Julio como número 1

Rio de Janeiro - Ontem, 26, a cidade do Rio de Janeiro foi palco da principal premiação gastronômica do continente. Foi no Museu Histórico Nacional, região central da cidade, onde aconteceu a cerimônia de divulgação do Latin America’s 50 Best Restaurants 2024, realizado pelo 12º ano consecutivo, reunindo cozinheiros, sommeliers, empresários e formadores de opinião.

De acordo com a organização da lista, o objetivo é de promover a gastronomia dos países da América do Sul e México.

O Brasil é do Lasai

A lista trouxe restaurantes de 22 cidades, tendo a Argentina com a maior presença - 12 estabelecimentos somente em Buenos Aires -, seguida pelo Peru, com 10 restaurantes em Lima, e Brasil, com nove destacados: o Lasai, de Rafa Costa e Silva, que, além de ter angariado a 7ª posição, ainda ficou com o título especial de destino: Melhor Restaurante do Brasil de 2024.

O anúncio do Lasai na posição entre os 10 primeiros colocados do 50 Best LatAm foi muito comemorada pela plateia que acompanhou a cerimônia: Rafa, bastante discreto, vem desenvolvendo um trabalho autoral notável no bairro do Humaitá, onde prepara menu degustação para apenas 10 pessoas por noite e repertório sazonal de ingredientes. A casa ainda sustenta duas estrelas no Guia Michelin.

"É incrível ganhar esse prêmio na minha cidade, a melhor cidade do mundo!", comentou Rafa Costa e Silva à Folha de Pernambuco.

O número 1

Conquistando todas as mais importantes distinções mundiais, o restaurante Don Julio, na capital argentina, subiu ao topo do ranking.

O restaurante é um verdadeiro fenômeno na capital portenha e é reconhecida pelo serviço minucioso de carnes de alta qualidade e carta de vinhos fabulosa.

A casa é pilotada pelo restaurateur e sommelier Pablo Rivero, que sustenta o título de Beronia World’s Best Sommelier no The World’s 50 Best Restaurants 2024.

Além do primeiro lugar do 50 Best América Latina, o DJ também levou para casa o título de Melhor Restaurante da Argentina. O restaurante El Preferido de Palermo, do mesmo grupo, ficou no 31º lugar.

Pablo Rivero e Guido Tassi, do Don Julio, em Buenos Aires (Foto: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco)

Confira a lista completa dos 50 Melhores Resturantes da América Latina 2024:

1 Don Julio (Buenos Aires)

2 Maido (Lima)

3 El Chato (Bogotá)

4 Kjolle (Lima)

5 Boragó (Santiago)

6 Celele (Cartagena)

7 Lasai (Rio de Janeiro)

8 Mérito (Lima)

9 Quintonil (Cidade do México)

10 Leo (Bogotá)

11 Nuema (Quito)

12 Alcalde (Guadalajara)

13 Mayta (Lima)

14 Maito (Cidade do Panamá)

15 A Casa do Porco (São Paulo)

16 Tuju (São Paulo)

17 Fauna (Valle de Guadalupe)

18 Gran Dabbang (Buenos Aires)

19 Rafael (Lima)

20 Evvai (São Paulo)

21 Oteque (Rio de Janeiro)

22 Sublime (Cidade da Guatemala)

23 Villa Torél (Ensenada)

24 Pujol (Cidade do México)

25 Sikwa (San José)

26 Nelita (São Paulo)

27 Metzi (São Paulo)

28 Cosme (Lima)

29 Mishiguene (Buenos Aires)

30 La Mar (Lima)

31 El Preferido de Palermo (Buenos Aires)

32 Arca (Tulum)

33 Trescha (Buenos Aires)

34 Niño Gordo (Buenos Aires)

35 Maní (São Paulo)

36 Huniik (Mérida)

37 Julia (Buenos Aires)

38 Gustu (La Paz)

39 Mercado 24 (Cidade da Guatemala)

40 Cantina del Tigre (Cidade do Panamá)

41 Lo de Tere (Punta del Este)

42 Manuel (Barranquilla)

43 Máximo Bistrot (Cidade do México)

44 Cordero (Caracas)

45 Humo Negro (Bogotá)

46 Aramburu (Buenos Aires)

47 Sud 777 (Cidade do México)

48 Rosetta (Cidade do México)

49 Mil (Moray)

50 Kotori (São Paulo)

Prêmios especiais

• O chef-restaurateur colombiano Harry Sasson conquistou o Woodford Reserve Icon Award por

suas contribuições ao panorama gastronômico latino-americano

• Camila Fiol recebeu o título de Latin America's Best Pastry Chef Award, por seu trabalho na Fiol Dulcería (Santiago, Chile)

• Trescha (Buenos Aires, Argentina) - Highest New Entry Award, na 33ª posição

• The Highest Climber Award - Rafael (Lima, Peru)

• Sergio Díaz, do Sublime (Cidade da Guatemala) - Estrella Damm Chefs’ Choice Award

Chefs premiados no 50 Best América Latin (Foto: Divulgação)

Apenas nove casas brasileiras apareceram na lista principal, a dos 50, fora a lista estendida divulgada anteriormente, que contempla do 51º a 100º lugar - Origem (68º, Salvador), Notiê (85º, São Paulo) e Manga (90º, Salvador).

Os demais brasileiros destacados de 1 a 50 são todos localizados na capital paulistana:



A Casa do Porco - 15º

Tuju - 16º

Evvai - 20º

Oteque - 21º

Metzi - 27º

Nelita - 26º

Maní - 35º

Kotori - 50º



Thiago Bañares ficou em 50° com o seu Kotori, em São Paulo (Foto: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco)

*A jornalista viajou ao Rio de Janeiro para acompanhar a cerimônia

