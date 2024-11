A- A+

aniversário Nannai celebra 4 anos em Noronha com jantar harmonizado e brinde com Veuve Clicquot Em edição especial do Nannai Gastrô, menu será preparado pelos chefs Fernando Pavan e Clara Rocha, no restaurante TiaTê

Em dezembro, o Nannai comemora seu quarto aniversário na ilha de Fernando de Noronha.

A festa, para hóspedes e turistas, acontecerá dia 6. Será uma edição especial do Nannai Gastrô, com menu preparado pelos chefs Fernando Pavan e Clara Rocha, no restaurante TiaTê.

Na comemoração deste ano, o brinde será feito com Veuve Clicquot em três momentos diferentes: durante as entradas, com Brut; no prato principal, com Rosé; e durante a sobremesa, com Demi-Sec.

Para a entrada, serão servidos Crocante de tapioca com lascas de polvo e vinagrete de caju e Casquinha de bacalhau.

São três opções para o prato principal: Filhote na brasa com risoto de coco verde e molho de moqueca; Bobó de lagosta com farofinha de limão; e Fraldinha assada em seu próprio molho com purê de feijão verde e cebola frita.

E para a sobremesa, serão servidos Trio de sobremesas da tia (beijo caboclo, cocada de forno e quebra queixo) ou Compota de goiaba com queijo canastra.

Os valores são R$ 520 por pessoa. Para participar, é necessário fazer a reserva antecipada.

Sintonnia Nannai

Já no dia seguinte (sábado, 7), entre 12h30 e 16h30, acontece o Sintonnia Nannai. Um encontro com música ao vivo ou dj, drinks autorais e a famosa Parrilla.

Para o menu, está o Limoncello Spritz, drink preparado com limoncello, espumante Nannai Brut, água com gás e limão siciliano, por R$ 59.

No Grill, as opções de frutos do mar e carne podem ser acompanhadas por legumes grelhados ou vinagrete de maxixe, entre as muitas opções.

Para participar do jantar (dia 6/12) ou do Sintonnia (dia 7/12), acesse o link para reserva via whatsapp.

SERVIÇO

4 anos de Nannai em Fernando de Noronha - jantar

Quando: 6 de dezembro

Onde: Restaurante TiaTê/Nannai Noronha - Rodovia BR 363, Vila do Sueste Fernando de Noronha, Distrito Estadual, Fernando de Noronha-PE

Quanto: R$ 520 por pessoa

Sintonia Nannai

Quando: 7 de dezembro, das 12h30 às 16h30

Onde: Nannai Noronha - Rodovia BR 363, Vila do Sueste Fernando de Noronha, Distrito Estadual, Fernando de Noronha-PE

Reservas: através do whatsapp, no link



