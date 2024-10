Em Muro Alto, os chefs Fernando Pavan e Ariani Malouf cozinham em edição especial do Nannai Gastrô

A- A+

No próximo dia 19 de outubro, o restaurante Tiatê, no Nannai Muro Alto, Litoral Sul de Pernambuco, o chef Fernando Pavan receberá a chef Ariani Malouf, do Mahalo, Mato Grosso do Sul, para assinar a quatro mãos o jantar em celebração aos 30 anos da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança.

A edição especial do evento Nannai Gastrô terá ainda um diferencial: dará de presente um prato de cerâmico exclusivo alusivo ao jantar.

O menu dos 30 anos

O jantar terá quatro etapas, além do aperitivo, seguindo a ordem: quebra quebra de polvilho com queijo Canastra e manteiga de castanha com jerimum, duo de milho com ragu de lagosta, charque e queijo do reino; pintado crostado ao pesto de coentro e baru, arroz de tomate, tapenade de azeitonas, aïoli e couve cítrica.; costela, musseline de couve-flor com queijo Pantanal, salsa verde, castanha tostada e pangrattato de Parma; e bolinho úmido de doce de leite, texturas de limão, piche e sorvete de queijo.

A harmonização será feita com vinhos da marca Vik. O jantar custará R$ 300 por pessoa.

Serviço

Restaurante TiaTê fica dentro do Nannai Muro Alto - Rodovia PE 09, Ipojuca - PE

Funcionamento: diariamente para almoço das 12h às 15h, e de quarta a sábado também, entre 19h e 23h

É necessário fazer reserva pelo WhatsApp (81) 3552-0100

Instagram: @restaurantetiate

