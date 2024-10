A- A+

Sabores Programação "Viva o Vento" comemora os 40 anos do chef belga Hervé Witmeur, no Ceará Localizado no Beco da Moringa, em Barra Grande (PI), o La Cozinha combina experiência gastronômica com a tranquilidade de uma pousada familiar

A temporada dos ventos, período mais aguardado pelos amantes de kitesurf, no Piauí, será comemorada com uma programação de esporte, música e alta gastronomia entre os dias 16 e 20 de outubro.



O evento “Viva o Vento” começa em Jericoacoara (CE), com a reunião dos participantes para dar início a uma aventura de kitesurf seguindo a direção do vento até Barra Grande (PI), onde acontece uma grande festa para celebrar a vida - e o aniversário de 40 anos do chef Hervé Witmeur.

Programação

Após recepção e briefing sobre o passeio marítimo, dia 16, o chef - entusiasta do esporte - dará início ao festim com um jantar em seu restaurante Éllo.



Com ambiente acolhedor, que combina luz natural, materiais tropicais rústicos e linhas contemporâneas - ousada combinação que rendeu o Prix Versailles da Unesco ao projeto arquitetônico assinado pelo escritório Mareines Arquitetura - o restaurante é perfeito para relaxar, desfrutar de um drink e comer com calma.

No dia seguinte (17) terá início o passeio aquático, guiado por velejadores profissionais da empresa Kite Experience, saindo de Jericoacoara até Moréias, empreendimento com 8km de praias em um terreno de 18 milhões de metros quadrados de área preservada entre Barra Grande e Preá.



Com bangalôs e suítes exclusivas projetadas por premiados arquitetos como Carlos Motta e Gui Mattos, além do escritório DEF, este é o único projeto da região com instalações 100% off-grid e totalmente conectadas com a natureza. É nesse cenário paradisíaco que o grupo será recebido ao pôr do sol pelo DJ Orel e pelo chef Hervé para um jantar debaixo dos cajueiros.

Um café da manhã especial, seguido de visita guiada à Fazenda Moréias para conhecer mais sobre sua história e belezas naturais, marca o início do terceiro dia de experiência (18/10), quando o grupo contará com a ajuda do vento e das ondas para finalmente chegar a Barra Grande, onde contarão com um jantar reconfortante.

Localizado no charmoso Beco da Moringa, em Barra Grande (PI), o La Cozinha combina experiência gastronômica única, com a tranquilidade de uma pousada familiar.



Com apenas sete confortáveis bangalôs cercados pela natureza, o espaço prioriza qualidade e atenção aos detalhes. O restaurante reflete a filosofia “da semente ao prato”, utilizando ingredientes cultivados com carinho na pequena horta próxima à cozinha ou na fazenda orgânica La Reserva.

A apenas 100 metros da praia e próximo a lojas e restaurantes locais, o La Cozinha não é apenas um lugar para se hospedar, mas um convite a desfrutar da culinária local em um ambiente acolhedor e familiar.

No sábado (19), será a vez de celebrar a culinária com um grande buffet e a Churrascada da Fazenda ao Mar, num evento descontraído e envolvente, no qual os convidados têm a oportunidade de interagir com o chef Hervé Witmeur.



Comprometido com o desenvolvimento de uma forma de cozinhar que respeita a agroecologia, Hervé é um entusiasta do aproveitamento integral dos alimentos.



Apaixonado pela natural cuisine, o chef combina criatividade e técnicas tradicionais com insumos locais, adotando simplicidade e o uso de ingredientes orgânicos.

Para amarrar a atmosfera única do evento, profundamente conectado às tradições e ao espírito aventureiro da região, a festa será embalada pelo som da banda paraense ReggaeTown - que aterrissa pela primeira vez na região -, do cantor Ras Eduardo e da DJ Nessa La Rose a convite do DJ Orel.

Ingressos

Os ingressos para a festa serão vendidos em três lotes: até dia 30 de setembro, por R$ 160 por pessoa (R$ 120 para moradores de Barra Grande); entre os dias 1 e 10 de outubro, por R$ 190 (ou R$ 150 para moradores), e de 11 a 17 de outubro, por R$ 220 (R$ 180 para moradores).



A venda de ingressos na porta estarão sujeitos à disponibilidade. O pacote da experiência completa sairá por R$ 1800,00 (refeições descritas e downwind guiado).

Sobre Hervé Witmeur

Nascido na Bélgica, Hervé passou parte da vida no restaurante do pai, em Bruxelas. Formado em gastronomia, adquiriu experiência trabalhando em várias cozinhas locais.



Junto com a esposa, Marie, embarcou em um intercâmbio para a Austrália, onde aprenderam um novo idioma e também enriqueceram suas bagagens profissionais. Em 2011, vieram ao Brasil pela primeira vez para velejar e encantaram-se com o litoral do Piauí.



Decidiram fixar residência na região e abriram dois restaurantes: La Cozinha, em Barra Grande, e Éllo, em Jericoacoara.

Sobre La Reserva

Fazenda orgânica localizada em Parnaíba, Piauí, focada na produção de super alimentos, como a moringa, a acerola e a cúrcuma.



A terra é irrigada pela água do Delta do rio Parnaíba com a incidência solar de 320 dias ao ano. Graças às técnicas de permacultura, agroecologia e agricultura sintrópica, cultivam a terra de forma sustentável, diversa e produtiva.



Por meio dos conhecimentos e práticas de agroflorestamento, hoje a fazenda cultiva uma variedade de frutas, legumes, verduras e temperos sem agrotóxicos, abastecendo restaurantes e comércios da região.

SERVIÇO:

“Experiência Viva o Vento - 2024”

Data: de 16 a 20 de outubro

Valor: R$ 1800,00 (refeições descritas e downwind guiado – acomodações não inclusas)

“Festa Viva o Vento - 2024”

Rua Pedro de Castro Medeiros, 548, Cajueiro da Praia, Barra Grande – Piauí, CEP 64222-970

Valores:

Primeiro lote (até 30/9) - R$ 160 por pessoa (R$ 120 para moradores de Barra Grande)

Segundo lote (de 1 a 10/10) - R$ 190 por pessoa (R$ 150 para moradores)

Terceiro lote (de 11 a 17/10) - R$ 220 (R$ 180 para moradores)

Reservas e mais informações: (86) 99825-7618 (WhatsApp)

