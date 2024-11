A- A+

50 Best Restaurants 2024 Melhores restaurantes da América Latina: Lasai é também a melhor casa do Brasil em 2024 Ranking anual trouxe o carioca Lasai no 7º lugar; já o argentino Don Julio ocupou o topo do pódio

No último dia 26, a cidade do Rio de Janeiro foi palco da principal premiação gastronômica do continente - ou simplesmente o Oscar da Gastronomia da América do Sul e México: o Latin America’s 50 Best Restaurants 2024 que, pelo segundo ano consecutivo, ocorreu na capital fluminense.



E a Folha de Pernambuco foi o único veículo do Nordeste a acompanhar a cerimônia in locu. O evento que revelou os 50 melhores restaurantes da América Latina aconteceu no Museu Histórico Nacional, região central da cidade e reuniu cozinheiros, sommeliers, empresários e formadores de opinião.

O Brasil é do Lasai

A lista trouxe restaurantes de 22 cidades, a maioria na Argentina - 12 estabelecimentos somente em Buenos Aires -, seguida pelo Peru, com 10 restaurantes em Lima, e Brasil, com nove destacados: o Lasai, de Rafa Costa e Silva, que, além de ter angariado a 7ª posição, ainda ficou com o título especial de destino: Melhor Restaurante do Brasil de 2024.





O anúncio do Lasai na posição entre os 10 primeiros colocados do 50 Best LatAm foi muito comemorada pela plateia que acompanhou a cerimônia: Rafa, bastante discreto, vem desenvolvendo um trabalho autoral notável no bairro do Humaitá (RJ), onde prepara menu degustação para apenas 10 pessoas por noite. A casa ainda sustenta duas estrelas no Guia Michelin.

"É incrível ganhar esse prêmio na minha cidade, a melhor cidade do mundo!", comentou Rafa Costa e Silva à Folha de Pernambuco.

O número 1

Conquistando todas as mais importantes distinções mundiais, o restaurante Don Julio, na capital argentina, subiu ao topo do ranking.

"Deus é de todos, mas parece que ele tem um carinho especial pela Argentina", brincou Pablo Rivero, proprietário do DJ, que estava acompanhado pelo chef de cozinha Guido Tassi. Pablo também é reconhecido sommelier.

O restaurante é um fenômeno na capital portenha e é reconhecida pelo serviço minucioso de carne de alta qualidade, oriunda de pecuária regenerativa, e carta de vinhos fabulosa - 100% nacional.



O Don Julio, no bairro de Palermo, também arrematou os títulos de Melhor Restaurante da Argentina e Melhor Restaurante da Argentina.

De acordo com a organização da lista, o intuito do 50 Best é promover e estimular a diversidade culinária, entretanto, a edição latina de 2024 não trouxe isso à tona, ao menos quando se trata de Brasil: todas as casas destacadas entre os 50 primeiros ficam em São Paulo e Rio de Janeiro.

Apenas na lista estendida, divulgada dias antes cerimônia, e que contempla do 51º ao 100º, aparecem duas casas na Bahia - Origem (68º) e Manga (90º); e uma no Paraná, o Manu (60º).



Confira o ranking dos 50, na ordem: Don Julio (Buenos Aires); Maido (Lima); El Chato (Bogotá); Kjolle (Lima); Boragó (Santiago); Celele (Cartagena); Lasai (Rio de Janeiro); Mérito (Lima); Quintonil (Cidade do México); Leo (Bogotá); Nuema (Quito); Alcalde (Guadalajara); Mayta (Lima); Maito (Cidade do Panamá); A Casa do Porco (São Paulo); Tuju (São Paulo) Fauna (Valle de Guadalupe); Gran Dabbang (Buenos Aires); Rafael (Lima); Evvai (São Paulo); Oteque (Rio de Janeiro); Sublime (Cidade da Guatemala); Villa Torél (Ensenada); Pujol (Cidade do México); Sikwa (San José); Nelita (São Paulo); Metzi (São Paulo); Cosme (Lima; Mishiguene (Buenos Aires); La Mar (Lima); El Preferido de Palermo (Buenos Aires); Arca (Tulum); Trescha (Buenos Aires); Niño Gordo (Buenos Aires); Maní (São Paulo); Huniik (Mérida); Julia (Buenos Aires); Gustu (La Paz); Mercado 24 (Cidade da Guatemala); Cantina del Tigre (Cidade do Panamá); Lo de Tere (Punta del Este); Manuel (Barranquilla); Máximo Bistrot (Cidade do México); Cordero (Caracas); Humo Negro (Bogotá); Aramburu (Buenos Aires); Sud 777 (Cidade do México); Rosetta (Cidade do México); Mil (Moray); Kotori (São Paulo).

*A jornalista viajou ao Rio de Janeiro para a premiação 50 Best LatAm

