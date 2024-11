Restaurante Arvo renova carta de vinhos com rótulos naturais e orgânicos; saiba mais

A- A+

Com assinatura gastronômica bem definida, assinada pelo chef Pedro Godoy, o restaurante Arvo, no bairro Torreão, tem no seu DNA, além de uma inevitável brasilidade, o frescor dos ingredientes e a execução de todos os processos na própria casa.



De forma objetiva, isso significa dizer que a comida servida no restaurante fica longe dos ultraprocessados, de conservantes, industrializados de modo geral, e que todas as bases são produzidas na cozinha do restaurante.



Godoy também protagoniza os ingredientes produzidos localmente, garantindo assim que os insumos estejam no auge do seu frescor quando forem à mesa.



Bem, essa é a bandeira hasteada pelo chef e equipe, e se estende à coquetelaria, que tem todas as bases artesanais, incluindo xaropes e essências, feitas no bar do Arvo.



Faltava, entretanto, que algo completasse o ciclo identitário do Arvo: a carta de vinhos. "Uma coisa que não conversava com a nossa ideologia era a carta de vinhos. Tivemos rótulos bem aceitos, mas fugiam do conceito único do restaurante", constata Godoy. Faltava, não mais.



O chef acaba de atualizar a seleção enológica, ajustada com o DNA do estabelecimento, dando um passo desafiador. A nova carta de vinhos do restaurante prioriza títulos naturais e orgânicos, produzidos sem adição de químicos, preferencialmente por vinícolas familiares, pequenininhas, e que se assemelham aos processos do 'fazer comida' de Pedro - de forma artesanal, o mais natural possível, e explorando a criatividade. E praticamente de forma exclusiva.



"Comecei a entender mais sobre vinho natural e vinho orgânico, que é uma pegada de enologia recente no Brasil, mas fora do País já é muito bem aceita", conta Pedro.



É o caso dos vinhos Sanabria, do Sul do Brasil, com rótulos na nova carta do Arvo, cuja produção é pequeníssima, cerca de 200, 500 garrafas de cada tipo.



Pilotada por Carlos Sanabria, a vinícola funciona como um laboratório em que a criatividade dá o tom e é o diferencial das bebidas produzidas.



Saudabilidade

Obviamente, para além de dialogar com os conceitos pregados pelo restaurante, o cozinheiro ainda destaca que a opção de oferecer vinhos neste perfil tem a ver com a consciência do que se está ingerindo.



"A gente defende o fato de nos alimentar de saúde, ter consciência do que a gente ingerimos. Como eu falo da nossa comida. Você pode passar a tarde inteira comendo aqui, mas você vai ter uma digestão boa, vai se sentir bem. A gente cuida de todos os processos, pensa além do paladar. E o vinho natural tem isso: uma absorção muito limpa, promove um bem estar no dia seguinte. Sem sulfitos. É basicamente um fermentado de uvas. Isso deu match com a ideologia do Arvo", conclui Godoy, celebrando as novas taças da sua casa.



SERVIÇO

Arvo Restaurante

Onde: Rua Djalma Farias, 170, Torreão

Telefone: (81) 99673-7122

Instagram: @arvorestaurante



