Jornalista de gastronomia Jussara Voss lança em São Paulo o livro "Juro que Comi"

A mescla da experiência sensorial e pessoal, em fusão de memória, sabor e descoberta, é mote do livro "Juro que Comi" - assinado pela jornalista de gastronomia Jussara Voss, com lançamento marcado para o próximo dia 23 de novembro no evento "Mesa Tendências", no Memorial da América Latina, em São Paulo.



Com imersão na cultura e na evolução da gastromomia mundial recente, Jussara traz à tona no livro o seu "passeio" por mais de cem restaurantes em pelo menos 16 países.



A obra será apresentada ao público no evento - cuja temática "Cozinha com Propósito" tem relação com os intentos de Jussara.

“Levar a cultura da cozinha para outras pessoas sempre fez parte da minha vida”, salientou Jussara, que soma duas décadas voltadas ao setor.



Obra premiada

Com prefácio do crítico gastronômico Josimar Mello, orelha escrita pelo historiador João Ferraz e posfácio assinado por Rosa Moraes, o livro está no rol de finalistas do prêmio Gourmand World Cookbook Awards 2024, na categoria "Crônicas".



Ao mesmo tempo em que se caracteriza como uma autobiografia, "Juro que Comi" pode ser lido também como uma espécie de guia de viagem gastronômica.



A obra leva o leitor ao percurso do cenário da gastronomia mundial, com abordagem da revolução culinária que teve à frente o restaurante elBulli e o movimento de vanguarda espanhol.



A ascensão da Cozinha Nórdica e a revolução dos rankings gastronômicos e suas premiações também integram as páginas da obra, que traz além disso crônicas de refeições, análise sobre o impacto da globalização, das redes sociais e da pandemia no setor de alimentação.

Sobre Jussara Voss

Economista por formação, foi na comunicação que Jussara Voss se encontrou, e mais especificamente no universo da gastronomia - embora tenha incursões também no ambiente da moda e da produção cultural.



Em 2007, com a criação de um blog voltado ao setor gastronômico, a jornalista seguiu na trilha de restaurantes mundo afora, o que a tornou apta a compartilhar suas experiências em congressos e eventos do setor.



Jussara também já assinou colunas em revistas e jornais, a exemplo da "Ideias" e do caderno Bom Gourmet, da Gazeta do Povo.



Nos últimos tempos, Jussara tem se deidcado a projetos ligados à gastronomia social, com projetos como os jantares literários "Letras à Mesa" apoiados pela ONG Gastromotiva.

Serviço

Lançamento do livro "Juro que Comi", de Jussara Voss

Quando: 23 de novembro, às 16h30

Onde: Memorial da América Latina, em São Paulo, no evento "Mesa Tendências" - Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Preço do livro R$ 98 (com o valor de R$ 10 revertido ao projeto social "Gastromotiva").



