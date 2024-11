Chefs pernambucanos dão sabores e aromas primaveris ao francês 'Macaron'

A- A+

O doce francês Macaron ganhou sabores e aromas primaveris pelas mãos dos chefs pernambucanos Leandro Ricardo e da chef confeiteira Alessandra Gomes - a dupla deu nova personalidade à receita com a coleção Jardim de Sabores, presente no cardápio da "A'Macarons", em Casa Forte, Zona Norte da cidade e também na Zona Sul, em Boa Viagem.





Leandro, um apaixonado por perfumes, em parceria com Alessandra, deu a ideia de trazer para o doce "memórias olfativas juntamente com as gustativas". E assim se deu a combinação do Macaron assinado pela dupla.

Crédito: Divulgação

“Assim como todo processo criativo para a construção das minhas receitas, conversando com Alessandra, sugeri criarmos macarons que trouxessem memórias olfativas juntamente com as gustativas. Sempre estudei sobre aromas, então eu costumo elaborar as minhas criações por camadas, combinando essas duas memórias. E assim chegamos em cinco combinações incríveis e exclusivas”, explica Leandro.

De acordo com Alessandra, após o desafio, o resultado surpreendeu, inclusive por ser o Macaron um doce capaz de receber inúmeras combinações.

Crédito: Divulgação

“Vivemos em busca de novos sabores. O macaron é um doce delicado, mas capaz de surpreender pelas inúmeras combinações. Esse encontro com Leandro nos fez aguçar ainda mais a nossa criatividade em trazer sempre novidades para o público”, comemora a chef confeiteira.

Conheça a receita dos novos sabores do

Macaron, com assinatura dos chefs Leandro Ricardo e Alessandra Gomes

Receita 1:



- Lavanda com Limão Siciliano: recheio de limão com um toque de lavanda, refletindo um perfil refrescante e aromático

Receita 2:



- Rosa e Framboesa: recheio de framboesa com essência de rosas, trazendo uma combinação floral e frutada



Receita 3:



- Jasmin com Abacaxi: recheio de abacaxi com infusão de jasmin, resultando em recheio tropical e refrescante

Receita 4:



- Flor de Camomila com Maçã Verde: recheio com infusão de camomila e maçã verde caramelizada, culminando em sabor leve e refrescante

Receita 5:



- Flor de Laranjeira e Morango: recheio de morango com toque de flor de laranjeira, combinação que resulta doce e cítrica

Serviço

A'Macarons

Onde: Estrada das Ubaias, 758, Casa Forte // Conselheiro Aguiar, 1472, Boa Viagem

Informações: (81) 9 9655-7876 (Casa Forte) e (81) 9 9534-7581 (Boa Viagem)

Instagram: @amacaronsoficial

