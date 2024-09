Brigadeiro, doce de leite ou paçoquinha: qual é o doce que mais sabota a dieta? Saiba

A- A+

Em valores calóricos tanto a paçoquinha quanto o doce de leite, a goiabinha e o brigadeiro são parecidos: em torno de 70 calorias, porém, quando o assunto é se manter na dieta e maneirar no doce, elas podem ser bem diferentes.



Recentemente, o doce de leite foi elevado por esportistas e adoradores de academia como um ótimo pré-treino.

Especialistas confirmam e garantem que o alimento é importante principalmente para quem busca hipertrofia, ou seja, quem busca o aumento da massa muscular, o doce é rico em carboidrato e tem rápida absorção o que favorece a performance física.

Doce de leite

Segundo a nutricionista e colunista do Globo, Priscilla Primi, o mesmo ocorre com a paçoquinha.

— A paçoquinha é muito usada como pré-treino, garante uma energia rápida e tem gorduras boas em sua composição, porém ela é um produto calórico e no final do dia pode impactar um pouco no consumo diário de calorias — explica.

De acordo com especialistas, o ideal é ingerir uma colher (sopa) rasa que equivale a 20g de doce de leite e apenas uma paçoquinha.

Quanto ao brigadeiro, a nutricionista fala que quanto mais concentração de cacau melhor. Ou seja, quanto menos leite e mais sabor amargo. Seria o menos inofensivo para a dieta.



Entretanto, entre os três, o que mais garante a permanência na dieta é a goiabinha e até mesmo a bananinha — sim, aquele pequeno doce escuro recheado de açúcar.

— Os dois doces podem ser feitos de forma caseira, sem ser industrializado. Ele tem um valor nutricional alto, até mesmo o proveniente da indústria, porém, contém as vitaminas e minerais da fruta. O que acaba sendo melhor para quem está de dieta — diz Primi.

Porém não é para exagerar. Primi diz que apenas uma goiabinha ou bananinha e um brigadeiro por dia são suficientes para driblar a vontade de comer doce e se manter na dieta.

A Nutricionista lembra também de um doce especial que os brasileiros adoram, o sorvete. O picolé, normal e industrializado, que compramos em vendas diversas, é um grande vilão para a dieta, por conta das calorias, gordura saturada e açúcar. Porém, se ele for preparado de forma diferente, ele pode ser um grande aliado a dieta.

— O sorvete feito de forma caseira, a base de água e da fruta congelada é ótimo para a dieta. Um sorvete de uva, abacaxi, abacate, seria uma sobremesa gelada mais saudável do que o sorvete que a gente encontra industrializado. Os adeptos da academia ainda costumam adicionar whey e fica um sorvete bem honesto que não compromete a dieta.

