Existem alimentos que são nutritivos, ajudam na ansiedade, mantém a sensação de fome sob controle e ainda tem pouca caloria, ou seja, você pode comer sem medo de engordar.



Entre eles estão o ovo, maça e até mesmo alguns caldos. No entanto, é importante saber que você não deve se alimentar exclusivamente com base nesses nutrientes, mas sim combiná-los para obter uma alimentação completa e saudável.

Caldos

A sopa pode fornecer até 80% mais calorias do que outros alimentos. Apesar disso, as sopas de caldo são escolhidas em vez das sopas de creme, pois contêm menos calorias e causam menos inchaço. Uma sopa à base de caldo é uma ótima alternativa para quem quer se sentir saciado por mais tempo depois de comê-la, além de ser extremamente saborosa.





Ovos

Comer ovos é uma ótima maneira de incluir uma dose de proteína em sua dieta. Os ovos são reconhecidos como alimentos saudáveis, apesar de sua péssima reputação no passado. Eles também são fonte de triptofano, além de possuírem vitaminas, gorduras boas e nutrientes essenciais para o corpo. Tudo isso contribui para o aumento de energia no corpo. O bom disso tudo é que pode consumi-los no café da manhã, almoço ou jantar.

Peixe

O peixe é rico em proteínas e ácidos graxos ômega-3 e pobre em gordura, sendo uma opção muito saudável. Comê-los pode melhorar a saúde do cérebro e a capacidade de concentração.

Maçã

As maçãs contêm um tipo de fibra conhecida como pectina, que é benéfica para a digestão, tem muitos nutrientes, além de conter um alto índice de saciedade.

Abobrinha

É pobre em calorias e, em comparação com a quantidade de água acessível, há excesso de oferta de sal, sendo que este último ingrediente traz benefícios a longo prazo para a saúde digestiva e intestinal humana.

Leguminosas

As leguminosas são ricas em proteínas e fibras que o mantêm saciado por mais tempo. Em certos casos, as leguminosas são mais benéficas do que os carboidratos amiláceos para ajudar a reduzir o peso.

Morangos

Morangos são perfeitos para comer entre uma hora e outra. Eles fornecem muita fibra e baixa carga glicêmica. São super saciantes e é a fruta que contém mais vitamina C em comparação com as demais.

Batatas cozidas

A quantidade de carboidratos que as batatas possuem é muito significativa. Batatas incluem uma alta concentração de vitaminas e fibras. Vale a pena mencionar que as calorias fornecidas pelo amido são uma melhoria significativa em relação às calorias fornecidas pelo amido normal. Elas também podem ser consumidas de diversas formas.

Melancia

Comer frutas ajuda a perder peso e, ao mesmo tempo, melhora sua saúde e bem-estar geral. A melancia contém 92% de água e tem apenas 30 calorias por porção. Tem a mesma quantidade de minerais e vitaminas que o resto das frutas. Contém arginina, que ajuda a reduzir os níveis de gordura corporal.

Tomate

Os tomates são pobres em gordura, calorias, potássio, cromo, ácido fólico e fibras, entre outros minerais. Comer tomate ajuda a perder peso, reduzindo a ingestão de calorias, o que é benéfico.

