Saúde Ouro branco: o probiótico natural perfeito para aumentar as defesas e melhorar o estado de ânimo Especialistas orientam como incorporá-lo na dieta

No mundo da gastronomia, certos alimentos conseguiram transcender sua função básica para se tornarem verdadeiros tesouros culinários.

Um deles é o chucrute, um produto fermentado que conquistou uma fama merecida, a ponto de ser chamado por alguns de “ouro branco”.

Esse apelido peculiar não é por acaso; o chucrute, originário da região central da Europa, tem sido elogiado ao longo dos anos não apenas pelo sabor distinto, mas pelos numerosos benefícios que proporciona à saúde.

Sua riqueza em probióticos naturais o torna um aliado da flora intestinal, enquanto a capacidade de fortalecer o sistema imunológico e melhorar a digestão o coloca em um lugar privilegiado dentro dos hábitos alimentares.

Assim, o chucrute preserva uma herança culinária centenária e se apresenta como um ingrediente essencial para aqueles que buscam um equilíbrio saudável na alimentação diária.

O chucrute é o produto obtido através da fermentação láctica natural de folhas finamente picadas de diversas variedades de repolho branco e duro (Brassica oleracea).

Este produto pode conter ou não condimentos e deve ser apresentado em bom estado de conservação.

De acordo com as normas, deve ter um conteúdo de cloreto de sódio não inferior a 2% nem superior a 3,5%; uma acidez expressa em ácido láctico não inferior a 1%, e um pH não superior a 4,1. Além disso, a cor do chucrute deve ser branca amarelada.

Benefícios do chucrute

— É um alimento probiótico porque no processo de fermentação ocorre a colonização, ou seja, se desenvolvem bactérias/micro-organismos vivos que depois incorporamos à nossa própria microbiota — indica Yael Hasbani, assessora em Dietética e Nutrição Natural.

Com uma longa história de consumo, especialmente nas culturas europeias, o chucrute conta com vasta evidência científica que respalda os benefícios do seu consumo para a saúde, que se devem, em grande parte, ao alto conteúdo de probióticos e nutrientes.

Fortalece o sistema imunológico: Hasbani explica que os micro-organismos vivos presentes no chucrute interagem com o sistema imunológico, promovendo a maturação das células imunes e apoiando o desenvolvimento de funções imunológicas normais.

Ela detalha: “Hoje, se sabe que, quanto maior a diversidade da microbiota intestinal, melhor é nossa resposta imunológica”.

Melhora a digestão: Rico em probióticos, o alimento ajuda a regular o trânsito intestinal, ao melhorar a absorção de nutrientes como a vitamina B, o cálcio e o ferro, além de colaborar com a diminuição da acidez e da diarreia.

O estudo “Verduras fermentadas como possível tratamento para a síndrome do intestino irritável” destaca como os alimentos fermentados podem contribuir para a saúde intestinal ao aumentar a diversidade microbiana.

Embora mais dados clínicos sejam necessários para fazer afirmações firmes, os pesquisadores concluem que “as verduras fermentadas merecem a consideração dos profissionais de saúde e dos pacientes que enfrentam problemas relacionados ao síndrome do intestino irritável”.

Tem efeitos positivos na psicologia: Dado que os alimentos fermentados são conhecidos pelos benefícios para a saúde intestinal, estudiosos começaram a explorar como esses impactam a saúde mental.

“Sabemos por estudos anteriores que existe um eixo intestino-cérebro comprovado e que isso, portanto, vincula a dieta diretamente com o cérebro e seu comportamento, com base na saúde da nossa microbiota”, disse Nicole Avena, professora assistente de neurociência na Faculdade de Medicina Mount Sinai, ao site Medical News Today, quando consultada sobre estudos observacionais que associam a ingestão de alimentos fermentados com mudanças no estado de ânimo e redução da ansiedade.

Incorporação e contraindicação

É versátil e pode ser facilmente incorporado nas refeições diárias.

No entanto, Hasbani alerta que crianças e gestantes devem consultar obrigatoriamente um profissional antes de consumir chucrute, especialmente devido à procedência do produto.

— Saber bem sobre a origem ou como é preparado é essencial, pois o ambiente onde o alimento fermentado é preparado pode ser contaminado com bactérias não benéficas — revela.

Quanto à ingestão, a especialista em nutrição sugere começar com pequenas quantidades que acompanhem pratos principais ou carboidratos com proteínas, como um arroz com vegetais.

Se o chucrute for comprado, Hasbani sugere verificar se possui data de validade, número de lote, Registro Nacional de Estabelecimento (RNE) e Registro Nacional de Produtos Alimentícios (RNPA), que “garantem uma inspeção prévia no processo de elaboração do produto”, informa.

