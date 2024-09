A- A+

SAÚDE Ranking internacional classifica 3 frutas brasileiras entre as 100 melhores do mundo; veja quais são TasteAtlas incluiu a jabuticaba, o açaí e o guaraná em sua lista de melhores frutos

Conhecido por sua biodiversidade e riqueza em frutas saborosas, o Brasil é a casa de três frutas classificadas entre as 100 melhores do mundo, pelo ranking internacional do TasteAtlas.



A plataforma, famosa por seu mapeamento de sabores globais, incluiu a jabuticaba, o açaí e o guaraná em sua lista de melhores frutos.

Para realizar o ranking, o site permite que seus próprios usuários votem e avaliem uma variedade de pratos típicos de todo o mundo. As notas que variam de 0,5 a 5 para cada prato ou ingrediente.







Com essas avaliações, o TasteAtlas calcula uma média, criando assim uma lista das mais apreciadas delícias ao redor do planeta. A última atualização da lista ocorreu no final de 2023.

Jabuticaba

A jabuticaba surge em 8° lugar entre as mais bem avaliadas, com uma avaliação de 4,5 estrelas. Nativa da Mata Atlântica, dos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, as frutas de cor roxa escura e casca grossa têm uma vida útil muito curta e começam a fermentar de 3 a 4 dias após serem colhidas.



Jabuticaba caipirinha no Jardim Botânico — Foto: Divulgação



A árvore de jabuticaba leva entre 6 e 8 anos para dar frutos, razão pela qual essas frutas são tão valorizadas, segundo o TasteAtlas.

Elas também contêm antioxidantes, cálcio, potássio, ferro, fósforo e vitaminas C e E. O ranking descreve o sabor como uma combinação de doce e ácido, e destaca que devem ser apreciadas frescas e comidas na hora, mas também menciona as geleias, sucos e compotas da fruta.

Açaí

O açaí, nativo da região amazônica, conquistou a 28ª posição com 4,3 estrelas. Conhecido por seus benefícios para a saúde, propriedades medicinais e alta concentração de antioxidantes, o açaí é uma das frutas mais populares entre os brasileiros e ganhou notoriedade internacional.





Açaí // Canva

Considerada um "superalimento", podem ser consumidos naturais, ou batidos, em versões doces e salgadas. Atualmente, o açaí desfruta de tamanha popularidade que a indústria de cultivo emprega mais de 30 mil pessoas somente no estado do Pará.

Guaraná

Outro representante amazônico, o guaraná, conquistou a 67ª posição com uma avaliação de 4,1 estrelas. Utilizado principalmente na produção de bebidas energéticas, o guaraná é valorizado por suas propriedades estimulantes naturais.

Cultivada em todas as partes do norte do Brasil e da Venezuela, o nome da planta vem da tribo Guarani. Seu sabor é descrito pelo ranking como distinto e único, além de utilizado em muitos refrigerantes, gomas de mascar, barras de chocolate e xaropes.

