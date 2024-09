Menos 113 kg: youtuber Nikocado Avocado mostra transformação radical após dieta

A- A+

Um youtuber americano tem dado o que falar nas redes sociais após perder 113 kg em apenas sete meses. Nicholas Perry, mais conhecido na internet por seu nome artístico Nikocado Avocado, é conhecido por produzir vídeos no estilo "mukbang".

A prática, com origem na Coreia do Sul, consiste em comer grandes quantidades de comida diante da câmera. Neste sábado (7), ele chocou o público ao mostrar a transformação radical e detalhou o processo de emagrecimento em um longo vídeo.

Nas redes sociais, Perry é acompanhado por mais 7,2 milhões de pessoas. Na gravação de 25 minutos intitulada "dois passos à frente", publicada no Youtube — plataforma em que o jovem é mais ativo, com 3,96 milhões de fãs — ele atacou aqueles que fazem críticas seu modo de produção de conteúdo. No TikTok, outro aplicativo de vídeos em que Nicholas faz posts com muita frequência, são mais 3,3 milhões de seguidores

No post em questão, Nick chamou os críticos de "formigas", alegando ser o "vilão" da própria história".

O rapaz disse ainda que os espectadores consomem cegamente qualquer informação que recebem pela internet.

"Vocês continuarão a consumir essas histórias sobre mim, ano após ano, enquanto eu disser à internet que sou o vilão. Ontem mesmo, as pessoas estavam me chamando de gordo e doente. Hoje, perdi 113 kg e provei que elas estavam erradas."

O youtuber, que já foi adepto ao veganismo, ganhou mata na internet quando era violinista. Em cinco anos, ele engordou 100 kg.

