Brócolis e couve devem estar na lista de compras de quem tem pressão alta, mostra novo estudo

Os vegetais são um grupo de alimentos que não podem faltar nas principais refeições diárias. Em especial os crucíferos, os quais apresentam característica de flor, como o brócolis, a couve, a couve-flor e o repolho, são opções que podem diminuir a pressão arterial de maneira significativa.



Isso se traduz em um risco 5% menor de sofrer um ataque cardíaco ou derrame, como mostra um novo estudo publicado na revista científica BMC Medicine.

A hipertensão, geralmente chamada de pressão alta, corresponde a uma pressão sanguínea nas artérias. Considerada uma doença crônica, ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9), segundo o Ministério da Saúde.

"Este resultado da pressão arterial está alinhado com outras pesquisas que investigam os produtos de decomposição de vegetais crucíferos, que incluem glucosinolatos e isotiocianatos", apontam os autores.

De acordo com a equipe, os glucosinolatos são os responsáveis pelo efeito de diminuição da pressão alta. Além disso, eles indicam que vegetais crucíferos também contêm nitrato e vitamina K, também associados anteriormente à uma melhora da pressão alta.

Para a pesquisa, foram comparadas quatro porções diárias de crucíferos com vegetais de raiz, incluindo cenoura, batata, batata-doce, e também a abóbora, em australianos na faixa etária entre 40 e 60 anos.

A partir disso, os pesquisadores da Universidade Edith Cowan, na Austrália, descobriram que o grupo que inclui brócolis e couve apresentou um efeito mais acentuado.

O estudo foi conduzido por seis semanas. Os participantes completaram duas intervenções alimentares de duas semanas, no qual consumiram quatro porções de vegetais crucíferos por dia como sopas no almoço e no jantar, enquanto durante o outro período de intervenção eles consumiram uma sopa de vegetais de raiz e abóbora.

Dessa forma, a equipe mediu a pressão arterial dos participantes continuamente por 24 horas antes e depois dos dois períodos de intervenção de duas semanas. Assim, as evidências mostraram uma diferença de 2,5 mmHg na redução da pressão arterial ao comer vegetais crucíferos em comparação com vegetais de raiz e abóbora.

"Para manter esses benefícios à saúde, o ideal é consumir esses vegetais na maioria dos dias da semana", ressaltam os autores.

