50 BEST 2024 Ranking Latin America's 50 Best Restaurants 2024 divulga o pódio dos restaurantes 51 a 100; confira São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador representaram o Brasil na lista estendida, que precede a premiação principal dos 50 melhores, marcada para 26 de novembro

A cerimônia de premiação do Latin America's 50 Best Restaurants 2024 acontece no próximo dia 26 de novembro, no Rio de Janeiro, ocasião em quem os 50 melhores restaurantes da América Latina serão divulgados.



O 50 Best Restaurants é um dos mais prestigiados prêmios gastronômicos do mundo e conta, anualmente, com a votação de jurados que têm uma estreita ligação com o setor - chefs de cozinha, empresários do ramo, jornalistas, etc - para ranquear restaurantes em vários países.



Hoje, 14, a lista estendida dentro do Latin America's 50 Best Restaurants 2024 foi anunciada, divulgando as casas que ficaram nas posições entre 51 e 100. E o Brasil aparece com oito estabelecimentos localizados nas cidades de Curitiba, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro.

O La Docena (non bairro de Polanco), na Cidade do México, abre a lista. A casa é especializada em frutos do mar e tem origem na cidade de Guadalajara. Entre os ranqueados, 13 foram prestigiados pela primeira vez, representando dez cidades da América Latina - com destaque para o Afluente, de Bogotá, na Colômbia, ocupando a posição 61.

Vale destacar que Santiago e Buenos Aires foram as cidades com melhor desempenho, quando se trata de excelência culinária. Respectivamente, sete e quatro restaurantes integram o ranking.





Restaurantes

Brasileiros

Entre os ranqueados brasileiros, São Paulo conta com três restaurantes. São eles: Notiê (85) D.O.M. (67) e Mocotó (87).



No Rio de Janeiro, o Ristorante Hotel Cipriani (77) e o Oro (91) representam a "Cidade Maravilhosa".



Já Salvador e, consequentemente, o Nordeste, teve Origem (68) e o Restaurante Manga (90) listados.

Pão de dendê, do menu "Novas Heranças", do Origem, em Salvador. Foto: Leonardo Freire/Divulgação

Mas foi em Curitiba, com o Manu (60), restaurante da chef Manu Buffara, onde o Brasil se posicionou melhor na lista Latin America's 50 Best Restaurants 2024, que tem à frente das avaliações 300 especialistas do setor, incumbidos de julgar estabelecimentos em 23 cidades.

A votação

Dividida em cinco regiões, são os votos da Academy que definem a lista da Latin America’s 50 Best Restaurants. O processo de votação passa pelo México, América Central, América do Sul (norte), América do Sul (sul) e Brasil.



Os votantes são jornalistas, críticos gastronômicos, chefs, restaurateurs e gourmets com experiência em viagens. Cada membro envia 10 votos, apresentando o que considera as suas melhores vivências culinárias nos últimos 18 meses.



Vale ressaltar que pelo menos quatro desses votos devem mencionar restaurantes fora de seu país de origem.

Chile e Argentina

A capital chilena, Santiago, segue como destino recomendado no quesito gastronomia, já que figura na lista com sete restaurantes, consolidando sua posição.



Por lá cinco espaços seguem no ranqueadas pela segunda vez: Yum Cha (54), Pulpería Santa Elvira (57), La Calma by Fredes (62), Demencia (66) e Olam (78).

Restaurante Yum Cha, em Santiago, Chile. Foto: Reprodução/Instagram

Os outros dois são novidades: Casa Las Cujas (72) e Karai by Mitsuharu (98).



Buenos Aires também aparece com consistência na lista, tal qual se deu no ranqueamento de 2023. A capital argentina teve quatro restaurantes na lista estendida: Crizia (53), Anchoíta (73), Alo’s (81) e, como estreante, o Mengano (82) - do chef Facundo Kelemen e, atualmente, uma das melhores experiências gastronômicas da capital da Argentina.



Bogotá, Lima, Cidade do México, Cidade do Panamá, Quito e São Paulo vêm em seguida com três restaurantes cada.

A premiação

No próximo dia 26, no Museu Histporico Nacional, no Rio de Janeiro, a lista dos 50 restaurantes melhor posicionados será divulgada em cerimônia que promete reunir gente de todos os países contemplados pelo 50 Best versão América Latina.



Na ocasião, também serão entregues o Beronia Latin America’s Best Sommelier Award, o Woodford Reserve Icon Award, o Estrella Damm Chefs’ Choice Award, o Latin America's Best Pastry Chef Award e o Highest Climber Award.



A premiação será transmitida ao vivo no canal do YouTube e na página do Facebook do 50 Best.

Veja lista:

O Latin America's 50

Best Restaurants

Desde 2013, a premiação do Latin America's 50 Best Restaurants celebra restaurantes latino-americanos, com estabelecimentos ranqueados por especialistas do setor e tem Rosa Moraes como Academy Chair no Brasil.



A lista é publicada pela William Reed, que também está à frente da The World's 50 Best Restaurants, Asia's 50 Best Restaurants e Middel East & North Africa's 50 Best Restaurants.

Serviço

Premiação do Latin America's 50 Best Restaurants

Quando: 26 de novembro de 2024

Onde: Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro

Informações no Instagram @theworlds50best

