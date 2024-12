A- A+

Futebol Ranking da CBF 2025: confira as posições dos clubes pernambucanos Sem divisão na temporada passada, Santa Cruz obteve o pior cenário do entre os representantes do estado

Com o término da temporada de 2024, o site Ranking CBF atualizou o Ranking Nacional de Clubes, trazendo a projeção para 2025 com base nos critérios oficiais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Entre os clubes da Região Metropolitana do Recife, o Retrô foi o único que obteve um saldo positivo. O clube subiu 10 posições no ranking e agora está em 63º lugar, com 1.579 pontos.

Mesmo com o acesso para a Série A, o Sport perdeu uma posição, ficando em 25º, próximo a Vitória-BA (23º) e Ceará (22º), o que marca a pior pontuação do Rubro-negro desde sua fundação (6.168). O Náutico, que não conseguiu o acesso à Série B, caiu oito posições e está em 46º lugar com 3.070.

No Trio de Ferro, o Santa Cruz teve o pior desempenho. Após ficar sem calendário nacional em 2024, o clube caiu de 58º para 80º lugar (1.061), ficando atrás de clubes de menor expressão, como ASA-AL (79º) e Águia de Marabá (70º).

Entre os clubes do interior pernambucano, o Petrolina obteve um saldo positivo. O clube subiu 121 posições e agora está em 116º lugar, com 505 pontos. Na temporada, a Fera Sertaneja não teve um bom desempenho na Série D do Campeonato Brasileiro.

O Afogados é o segundo melhor colocado no interior, figurando em 164º lugar com 254 pontos após cair 32 posições.

Em seguida, o Salgueiro caiu 39 posições e está em 187º lugar, com 188 pontos. O Central, pior colocado dos clubes do interior, caiu 43 posições e está em 195º lugar, com 153 pontos.

Critérios de definição

A pontuação do Ranking Nacional de Clubes é estabelecida a partir do desempenho das equipes nas competições nacionais dos últimos cinco anos. As competições mais recentes têm maior peso na pontuação.



O ranking da CBF é utilizado como critério para preenchimento de vagas em competições nacionais e regionais, como a Copa do Nordeste e a Série D, além de definir adversários nas primeiras fases da Copa do Brasil.

Confira a posição dos clubes pernambucanos no Ranking da CBF



25º: 6.168 - Sport (-1 posição)

46º: 3.070 - Náutico (-8)

63º: 1.579 - Retrô (+10)

80º: 1.061 - Santa Cruz (-22)

116º: 505 - Petrolina (+121)

164º: 254 - Afogados (-32)

187º: 188 - Salgueiro (-39)

195º: 153 - Central (-43)

Veja também

Futebol Renato Gaúcho decide não renovar contrato e deixa Grêmio após críticas e polêmicas