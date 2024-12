A- A+

Futebol Com Paulo Sérgio e mais três, incluindo ex-Náutico, Nordeste tem artilheiros nas quatro divisões Além de centroavante do Timbu, goleador da Série C, região teve Alerrando (Vitória) na A, Erick Pulga (Ceará) na C e Thiaguinho (Treze) na D

Em 2024, nas quatro divisões do futebol brasileiro, o Nordeste marcou presença na lista de goleadores. Com o término da Série A no fim de semana passado, o centroavante Alerrandro, do Vitória, se juntou a Paulo Sérgio, do Náutico, e a mais outros dois nomes que atuam na região para completar o quarteto artilheiro.

Alvirrubros

Começando pelo representante que veste a camisa de um clube pernambucano, Paulo Sérgio foi o artilheiro da Série C, com 10 gols em 16 jogos, empatado com Kayke, do São Bernardo-SP, que também teve o mesmo número, mas em 24 partidas. O jogador do Náutico também foi o goleador do time na temporada, com 16 bolas na rede. A última vez que os alvirrubros tinham colocado um atleta no topo da artilharia de uma competição nacional foi na Série B de 2011, com Kieza, que marcou 21 vezes.

Em 2025, Paulo Sérgio pode fazer do Náutico o clube em que mais balançou as redes na carreira. As primeiras posições estão com o Deagu, da Coreia do Sul, onde o atacante marcou 17 gols, e do Operário-PR, equipe em que fez 25.

Thiaguinho, atacante do Treze

Na Série D, o artilheiro foi Thiaguinho, do Treze-PB, com 10 gols. O jogador é formado na base do Náutico. Vendido em 2019 ao Flamengo, por R$ 7 milhões, o atacante de 23 anos rodou por CSA, Sampaio Corrêa e Houston Dynamo, dos Estados Unidos, antes de assinar por empréstimo com o Galo da Borborema. Para o ano que vem, o atleta ainda não tem destino definido.

Parte do sucesso do Ceará na campanha que culminou no acesso à Série A deve-se a Erick Pulga. O atacante, que surgiu como revelação no Ferroviário-CE, assinou com o Vozão, time do coração, e não fez feio. Artilheiro do Campeonato Cearense, o jogador repetiu o feito também na Série B, com 13 gols.

Erick Pulga, do Ceará

No topo

Na elite nacional, ninguém marcou mais gols do que Alerrandro, do Vitória. O atacante foi o artilheiro da Série A, com 15 gols, empatado com Yuri Alberto, do Corinthians. Goleador do Campeonato Baiano, ajudando o Leão a levantar o troféu estadual, o centroavante demorou a “engatar” no Brasileirão. O atleta tinha apenas três gols até agosto, quando alcançou uma sequência de 12 bolas na rede nas 14 rodadas finais, sendo decisivo na permanência dos baianos na primeira divisão.

Alerrandro, atacante do Vitória

Alerrandro foi o primeiro jogador do Vitória a ser artilheiro da Série A desde o início dos pontos corridos, em 2006. A última vez que o Leão teve um goleador em um torneio nacional foi em 1999, com Petkovic, autor de sete bolas na rede na Copa do Brasil, mesmo número de Romário, que estava no Flamengo.

