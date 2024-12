Náutico assina proposta não vinculante e dá passo importante para venda de 90% da SAF

A- A+

O Náutico deu um importante passo para vender 90% de suas ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Após uma série de reuniões, o presidente do clube, Bruno Becker, assinou, nesta quinta-feira (5), uma proposta não vinculante da negociação, junto a um grupo de investidores, que estão no Recife desta a última segunda-feira (2).



Proposta

De acordo com o divulgado pelo clube, o modelo apresentado envolve investimentos no futebol alvirrubro ao longo de pelo menos 10 anos, resolução do passivo do clube, melhorias no CT Wilson Campos, reforma do estádio dos Aflitos, modernização da sede social e outros investimentos favoráveis ao Timbu. Importante ressaltar que não haverá venda de patrimônio alvirrubro.

A partir da assinatura, inicia-se um prazo de 30 dias de exclusividade na negociação, e que pode ser prorrogada por mais um mês. O tempo é considerado fundamental para o clube se aprofundar sobre os termos da proposta apresentada, de olho na assinatura da proposta vinculante.

Ainda segundo o comunicado, o período serve, também, "para ampliar o debate da proposta de uma possível SAF nas instâncias do clube."

Em caso de assinatura da proposta vinculante, a venda da SAF do Náutico terá que ser votada no Conselho Deliberativo do clube para, posteriormente, ir para Assembleia Geral de Sócios. O grupo interessado em adquirir 90% da instituição, chamado de "Consórcio Timbu", tem participação de empresários e ex-jogadores do clube.

Vale citar que, em outubro, o Náutico conseguiu prorrogar por mais 180 dias o processo de Recuperação Judicial, suspendendo todas as execuções contra o clube. O objetivo foi ter mais tempo para tratar das negociações dos débitos com os credores.

Parte da dívida foi paga com os R$ 3 milhões recebidos pelos alvirrubros após a rescisão com o Grupo Mateus, que desistiu de arrendar parte do terreno do Centro de Treinamento Wilson Campos. A SAF traria um aporte importante para os pernambucanos diminuírem o passivo do Náutico, que gira em torno de R$ 250 milhões.

