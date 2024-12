A- A+

Futebol Geovane prega lado polivalente em apresentação do Náutico Atacante destacou que pode atuar em mais de uma posição na equipe do técnico Marquinhos Santos

Atacante, meia de armação, segundo volante e até lateral. Seja em qual posição for, o novo reforço do Náutico, Geovane, está focado em ganhar um espaço na equipe do técnico Marquinhos Santos e ajudar o Timbu na temporada 2025.

“Tenho facilidade de fazer mais de uma função. Jogo no meio, ataque, segundo volante e por algumas vezes fiz até lateral. Vou ficar à disposição em qualquer posição. Não tenho uma preferida: quero estar jogando”, afirmou.

“É uma honra estar aqui. Espero corresponder à altura das expectativas depositadas em mim. Lógico que buscamos os objetivos do clube como meta principal, mas também traçamos algumas metas individuais. Este ano foi bom para mim na Série C, fazendo cinco gols. Espero fazer muito mais em 2025”, completou.

O Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste são os primeiros desafios do ano, mas Geovane deixou claro qual o principal foco em 2025. “Quando olho os times da Série C e vejo o Náutico lá, eu fico incomodado com isso. O Náutico deveria estar no mínimo na Série B ou A. Quero alcançar o acesso. Tenho experiência e vou me dedicar o máximo possível”, pontuou.

Geovane, de 26 anos, estava no Athletic-MG e também coleciona passagens por América-MG, Inter de Limeira-SP, Mirassol, CSA e Uberlândia. Além disso, jogou em Portugal, pelo Louletano.

