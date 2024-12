Náutico divulga ação solidária para arrecadar dinheiro para Lucas Lyra

A- A+

Por meio das redes sociais, o Náutico divulgou, nesta quarta-feira (4), uma ação solidária para levantar recursos financeiros para o torcedor Lucas Lyra, baleado em 2013, em frente aos Aflitos, antes de um jogo da equipe perante o Central, pelo Campeonato Pernambucano. O objetivo é fazer com que a família dele consiga comprar uma cama nova que atenda às necessidades do alvirrubro.

Os torcedores que quiserem participar da ação podem comprar uma rifa no valor de R$ 20. A ação é organizada por Mirella Lyra, irmã de Lucas, com informações divulgadas em sua página oficial no instagram.

Os alvirrubros estarão concorrendo a prêmios como cestas, liquidificador e camisas sociais. O pix pode ser feito para o email [email protected]. O sorteio dos prêmios acontecerá no dia 16 de fevereiro de 2025, data que marca os 13 anos da tentativa de assassinato contra o torcedor.

No ano passado, a Folha de Pernambuco publicou uma matéria contando a história do jovem e explicando o cenário atual envolvendo os cuidados com a saúde e a busca por justiça.

