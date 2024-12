Wellerson prega regularidade em chegada ao Náutico

A- A+

Em 2024, o Náutico teve cinco goleiros se revezando na meta. Começou com Vagner, passando também por Jefferson Romário, Lucas Maticoli, Deivity e Renan Bragança. Rotatividade que sinaliza a dificuldade do Timbu em ter um dono da posição. Para 2025, o objetivo é reduzir a quantidade para ampliar a qualidade. Nesta terça (3), os alvirrubros apresentaram Wellerson, um dos atletas da posição que foram contratados para o ano que vem. Nome que chegou pregando a palavra que os torcedores sonham: regularidade.

“O principal do goleiro é confiança, sequência. Isso que vou almejar. Espero ter a mesma regularidade que tive nos clubes que passei”, afirmou o jogador. Além de Wellerson, o Náutico contratou para a posição o goleiro Douglas Borges.

Currículo

Wellerson vestiu a camisa do Anápolis-GO neste ano durante a campanha do vice-campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro. No total, foram 38 jogos pelos goianos na temporada.

Além da equipe de Goiás, o novo reforço alvirrubro já passou por Veranópolis-RS, Santo Ângelo-RS, Sapucaiense-RS, Três Passos-RS, Cruzeiro-RS, São Luiz-RS, Canoinhas-SC e Jataiense-GO.

“O Náutico é o maior clube que estou passando. Minha carreira veio com passagens em clubes do interior e eu esperava ter essa oportunidade. Com a estrutura que tem, os profissionais que trabalham aqui, eu diria que está sendo muito bom. Já sinto a diferença de trabalho nesse primeiro momento para minha evolução individual”, declarou.

