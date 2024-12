A- A+

Futebol Náutico oficializa contratação do atacante Geovane Atleta disputou 19 jogos da Série C 2024 pelo Athletic, com cinco gols marcados

O Náutico oficializou nesta terça (3) a contratação do atacante Geovane, de 26 anos. O atleta disputou 19 jogos da Série C do Campeonato Brasileiro 2024 pelo Athletic, com cinco gols marcados. O novo reforço também vestiu as camisas de América-MG, Inter de Limeira-SP, Mirassol, CSA e Uberlândia. Além disso, jogou em Portugal, pelo Louletano.

O atleta vem reforçar um setor que conta com nomes experientes como Paulo Sérgio e Bruno Mezenga, caras novas, como é o caso de Hélio Borges, e atletas da base, como Kayon, Thalissinho e Kauan Maranhão.

O meia-atacante Geovane é o nosso novo reforço para 2025! O atleta passou por equipes como São Paulo, América-MG, CSA e Athletic, onde conseguiu o acesso à Série B neste ano. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/OhZ6MVsCCn — Náutico (@nauticope) December 3, 2024

