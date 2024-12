Náutico anuncia saída de Felipe Acosta da coordenação de análise de desempenho

A- A+

Por meio das redes sociais, o Náutico comunicou a saída do coordenador de análise de desempenho do clube, Felipe Acosta. Segundo o clube, o profissional trabalhará em uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro.

“Apesar de breve, esta sua segunda passagem pelo clube, participando na reestruturação do Departamento de Futebol, foi exitosa e deixará bons frutos para o ano de 2025”, publicou o Náutico.

“Minha passagem começou em setembro para um projeto de reestruturação do elenco, com renovações e vinda de novas peças. Recebi uma proposta de um clube de Série A. Agradeci Bruno Becker pela oportunidade e expliquei que era um projeto muito grande para a temporada que está vindo. Eu deixo o departamento estruturado, com duas pessoas competentes, com Luiz e Matheus que já sabem todas as demandas e processos a serem tomadas junto com a comissão. Agradeço a todos os funcionários que me receberam bem na minha chegada”, apontou Acosta.

Com a saída de Acosta, o Náutico volta ao mercado em busca de um novo coordenador de análise de desempenho para 2025.

O Clube Náutico Capibaribe agradece o trabalho feito pelo coordenador do Centro de Inteligência Felipe Acosta. Apesar de breve, esta sua segunda passagem pelo clube, participando na reestruturação do Departamento de Futebol, foi exitosa e deixará bons frutos para o ano de 2025.… — Náutico (@nauticope) December 2, 2024

Veja também

Sport Sport renova com Pedro Martins e empresta o prata da casa para a Chapecoense