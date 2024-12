SAF: investidores chegam ao Recife para se reunir com Náutico

A- A+

As negociações envolvendo o Náutico e um grupo de investimento interessado em formalizar um acordo para fazer do Timbu uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF) seguem avançando. Nesta segunda (2), os investidores desembarcam no Recife para reuniões finais que devem oficializar a entrega da proposta não vinculante.

Nos próximos dias, os investidores terão conversas com os presidentes do Executivo (Bruno Becker) e do Conselho Deliberativo (Aluísio Xavier), detalhando os pontos envolvendo a aquisição do clube. A visita, que deve passar por Aflitos e Centro de Treinamento Wilson Campos, é uma evolução nas tratativas após os dirigentes alvirrubros terem visitado os empresários em São Paulo, no início do mês passado.

Para a venda da SAF ser concretizada, será preciso que a proposta seja aprovada posteriormente no Conselho Deliberativo, com votação dos sócios. Em caso de sinalização positiva, os alvirrubros serão os primeiros do Trio de Ferro da Capital a alterar o modelo de gestão.

O grupo interessado em adquirir o Náutico, chamado de "Consórcio Timbu", tem participação de empresários e ex-jogadores do clube. A ideia da SAF é ajudar no pagamento de dívidas do clube, que segue em processo de Recuperação Judicial, na reestruturação dos Aflitos e do Centro de Treinamento Wilson, além de ampliar o aporte financeiro dos pernambucanos na temporada, auxiliando na luta pelo acesso à Série B, principal objetivo em 2025.

