Futebol Média de idade de reforços do Náutico criam perfil mais "cascudo" de equipe de Marquinhos Santos Dos oito nomes que o Timbu acertou para atuar na temporada que vem, quatro passaram dos 30 anos

Diversos treinadores e dirigentes que passaram pela Série C do Campeonato Brasileiro já indicaram que o torneio exige que os clubes tenham um elenco de atletas mais experientes. O chamado “perfil cascudo”, de quem já atuou pela competição ou que tem bagagem de sobra para ajudar na caminhada rumo ao acesso à Série B. A julgar pela montagem do Náutico para 2025, os alvirrubros estão seguindo pelo mesmo caminho.

Trintões

Até o momento, o Náutico oficializou apenas dois reforços: o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o goleiro Wellerson. O primeiro, de 32 anos. O segundo, 27. Além deles, o Timbu deve anunciar mais seis nomes. Desses, três de 34 anos: o goleiro Douglas Borges e os zagueiros Fagner Alemão e Rayan. Os mais jovens da lista são o lateral Marcos Ytalo (28) e os atacantes Hélio Borges (24) e Geovane (26).

Somando a média de idade dos oito da lista, o resultado é de 29,8 anos para cada reforço. Vale lembrar que o Náutico ainda tem no elenco outros nomes experientes como Arnaldo (32), Luiz Paulo (31), Renato Alves (32), Paulo Sérgio (35) e Bruno Mezenga (36).

Em termos de comparação, o Náutico, no final do ano passado, teve uma média 26,8 anos dos primeiros 20 reforços do clube. Da lista, 70% tinham menos de 30 anos. Considerando o grupo que defendeu o Timbu durante 2024, a média ficou em 27.

No ano passado, o Náutico também teve no elenco nomes como dos goleiros Vagner (35) e Deivity (33); os zagueiros Joécio (39), Perema (32); além dos atacantes Felipe Ferreira (30), Júlio César (30), Ray Vanegas (31), Leandro Barcia (32) e Cléo Silva (35).

Contrapartida

Campeão da Copa Pernambuco sub-20, o Náutico deve integrar alguns atletas que participaram da campanha vitoriosa. Um dos que vai reforçar o profissional é o atacante Kauan Maranhão, autor do gol do título e que também já atuou na equipe principal no ano anterior. O atacante Kayon, o lateral Juan e o zagueiro Felipe Santana também devem se juntar ao grupo, que já tem os pratas da casa Samuel, de 20 anos, e Felipe Redaelli (21).

Vale citar que o Samuel Otusanya, do América, está em fase de testes no Náutico. O atacante nigeriano de 20 anos estava no Haugesund, da Noruega, mas foi comprado pelo América por R$ 360 mil. Caso seja aprovado pelo Timbu, pode ficar em definitivo, reforçando a equipe do técnico Marquinhos Santos.

