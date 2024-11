A- A+

Futebol Náutico oficializa contratação do atacante Hélio Borges Atleta já estava treinando no Centro de Treinamento Wilson Campos e reforça equipe de Marquinhos Santos para a temporada 2025

O Náutico oficializou nesta sexta (29) a contratação do atacante Hélio Borges, de 24 anos, que estava no Gyeongnam, da Coreia do Sul. O jogador já estava treinando há alguns dias no Centro de Treinamento Wilson Campos e aguardava apenas a aprovação nos exames médicos para ser anunciado.

Hélio é formado nas categorias de base do Remo, com passagens também por Azuriz/PR, Ceará, Juventude, Novorizontino e Ituano. O atleta vem para brigar posição em um setor que conta com peças experientes, como Paulo Sérgio e Bruno Mezenga, e atletas da base, como Kayon e Thalissinho.

Veja também

Reforço Tricolor Santa Cruz apresenta Israel, jogador que deu volta por cima contra o próprio Tricolor