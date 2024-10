Náutico encaminha contratação do atacante Hélio Borges

A- A+

O executivo de futebol do Náutico, Edgard Montemor, informou na última terça (29) que o clube está com quatro jogadores com pré-contrato assinado para 2025. Um dos nomes pode ser o do atacante Hélio Borges, de 24 anos, que estava no Gyeongnam, da Coreia do Sul. A informação foi divulgada inicialmente pelo programa Léo Medrado e Traíras, e confirmada pela reportagem.

Hélio, porém, só deve ser oficializado após passar pelos exames médicos e ser integrado ao elenco que se reapresenta no dia 20 de novembro para o início da temporada 2025. O jogador foi formado nas categorias de base do Remo, com passagens também por Azuriz/PR, Ceará, Juventude, Novorizontino e Ituano.

Para 2024, o Náutico também acertou as permanências dos laterais Arnaldo e Luiz Paulo; os volantes Renato Alves, Marco Antônio e Sousa; o meia Patrick Allan e os atacantes Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Além disso, o clube ainda prolongou os vínculos dos zagueiros Odivan e Robson Reis, que ficaram afastados na Série C passada por conta de lesão.

Além disso, outros jogadores do sub-20 serão utilizados no início do trabalho. “Devemos ter entre 10 a 14 atletas da categoria de base. Serão inseridos no departamento de futebol do profissional, com Marquinhos Santos. Daremos muito atenção aos atletas que têm grandes chances de nos ajudarem”, apontou Montemor.

