Futebol Coincidência: último gol de Hélio Borges, que não marca desde 2022, foi contra o Náutico Novo reforço do Timbu explicou que longo período sem balançar as redes foi provocado por lesão grave no joelho que o afastou dos gramados

Um sorriso tímido antes de dar uma resposta em tom quase de desculpas. O novo reforço do Náutico, Hélio Borges, apresentado na última segunda (2), não balança as redes há mais de dois anos. Jejum provocado por um longo período ausente dos gramados devido uma lesão grave no joelho. Mas não foi essa a explicação que deixou o atleta sem jeito, mas sim quando foi questionado qual foi o último clube em que ele fez gol.

O último gol de Hélio foi pelo Novorizontino, pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. O jogador marcou na goleada do time paulista por 6x0 diante do…Náutico. Agora, o atleta está do outro lado e espera recompensar os alvirrubros.

“Venho para ajudar o Náutico a conquistar os objetivos de 2025. Tenho meus objetivos individuais, mas a prioridade é o Náutico. Nenhum atacante espera viver esse momento (de jejum de gols), mas há outras formas de ajudar a equipe. Eu me entrego muito em campo, atuando pelos lados, atacando o espaço para criar oportunidade de gols para os meus companheiros”, afirmou.

Hélio não joga desde março do ano passado, quando sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, ainda enquanto atuava no Gyeongnam, da Coreia do Sul.

“Todo jogador sonha em atuar fora do País. Infelizmente, eu me machuquei no quarto jogo lá. Complicado até falar disso. Cuidei bem da minha lesão, não tive mais problemas e passei pelas avaliações do clube aqui”, contou.

Hélio é formado nas categorias de base do Remo, com passagens também por Azuriz/PR, Ceará, Juventude, Novorizontino e Ituano. O atleta vem para brigar posição em um setor que conta com peças experientes, como Paulo Sérgio e Bruno Mezenga, e atletas da base, como Kayon e Thalissinho.

“A concorrência é sadia. Preciso conquistar meu espaço. A decisão será de Marquinhos (Santos, técnico). Vamos trabalhar no dia a dia e, quando ele optar por mim, vou abraçar essa oportunidade”, concluiu.

