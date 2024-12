Náutico: Arnaldo enaltece início de trabalho "muito positivo" de Marquinhos Santos

A- A+

O Náutico segue em preparação para a próxima temporada com muitas caras novas após a reformulação do elenco. Para o lateral-direito Arnaldo, remanescente de 2024 após renovar contrato, a principal delas é o técnico Marquinhos Santos, que chegou ao time com a missão de liderar a equipe na busca pelo acesso na Série C. Ainda que curto, o jogador avaliou o trabalho do comandante como "muito positivo" para os atletas.

"Esses primeiros dias de trabalho estão sendo muito positivos. Claro que é muito curto ainda, mas ele tem muito conteúdo e o trabalho está sendo muito positvo. Agora é assimilar o mais rápido possível para que a gente possa começar a temporada do jeito que ele quer", afirmou.

Apesar de nunca terem trabalhado juntos, o lateral de 32 anos revelou também que conversou com colegas de outras equipes e ouviu apenas coisas boas. Isso chega como música para os ouvidos do torcedor alvirrubro, que segue na expectativa da volta da equipe aos gramados após a eliminação na última Série C, ainda sob o comando de Bruno Pivetti.

Maquinhos Santos, treinador do Náutico. - Foto: Gabriel França / CNC

Pré-temporada e amistosos

Em meio à pré-temporada, para Arnaldo, o importante agora é focar no trabalho que precisa ser feito no momento, principalmente de condicionamento físico dos atletas para aguentar o calendário de partidas.

"(A pré-temporada) é o pilar, o que sustenta a temporada toda. Então temos que fazer uma pré-temporada porque vai ser muito difícil, com jogos em cima de jogos. Mas a gente tem que estar preparados para isso", explicou.

Para consagrar essa preparação e dar o primeiro gostinho do que vai poder ser visto no próximo ano, o time já tem amistosos marcados. O Timbu encara Jaguar e América-RN, nos dias 17 e 19, respectivamente. Os confrontos serão no Centro de Treinamento Wilson Campos, ainda sem horários divulgados.

Náutico segue em preparação para iniciar temporada com o pé direito. - Foto: Gabriel França/CNC

O jogador também projetou as partidas. "Claro que não vamos estar 100% ainda. Temos que estar cientes disso, porque é um começo, um trabalho novo, mas temos que estar sempre nos preparando", começou.

"Então esses amistosos são importantes para dar ritmo de jogo no campo grande, que é difícil a gente pegar agora no início. Aos poucos a gente vai evoluindo e acrescentando, e em janeiro tenho certeza que a gente vai estar pronto", completou.

Novos nomes

O lateral é um dos remanescentes da temporada passada. Ao todo, o jogador disputou 34 partidas no ano. Ele distribuiu seis passes para gol, e viveu a temporada com mais assistências da carreira.

Apesar disso, muitos nomes novos chegaram, como o goleiro Wellerson e o atacante Geovane. Experiente, Arnaldo, junto a nomes como o centroavante Paulo Sérgio e Patrick Allan, que também seguem na equipe após renovação, vai tentar acolher os novos companheiros da melhor maneira possível.

Wellerson, goleiro recém-contratado pelo Náutico. - Foto: Gabriel França/CNC

"Importante eles (contratados) chegarem e verem que temos pessoas do bem, muito trabalhadores, para que eles possam agregar o mais rápido possível dentro desse clube tão grande como é o Náutico. A gente tenta passar, mas eles vão sentir na pele como é vestir essa camiseta. Quem está chegando tem qualidade e tudo para dar certo", começou.

"Claro que o ano foi longe do que a gente esperava, mas nem tudo foi perdido. Tivemos atletas que se destacaram e renovaram. Isso é muito importante para não começar do zero. Para esse início do ano, já temos uma base, uma espinha dorçal, com atletas que já entenderam o que é estar nesse clube e vestir essa camiseta", finalizou.



Veja também

Futebol Internacional Provocado, Guardiola discute com torcedor nas ruas de Liverpool; assista